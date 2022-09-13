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"Облапал и едва не изнасиловал": звезда "Крепостной" Денисенко в 8 лет чуть не стала жертвой маньяка

13 сентября 2022, 16:58

Наталка Денисенко смогла убежать от злоумышленника, но так и не смогла прямо сказать родителям о том, что произошло.

'Облапал и едва не изнасиловал': звезда 'Крепостной' Денисенко в 8 лет чуть не стала жертвой маньяка
Наталка Денисенко призналась, что ее в детстве чуть не изнасиловали / instagram.com/natalka_denisenko/

Известная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко призналась, что в детстве едва не стала жертвой маньяка. Тогда ей было всего 8 лет. О неприятной встрече с "дядей" она рассказала в программе "Чат дівчат" для "Люкс ФМ".

Наталка рассказала, что незнакомый мужчина ее успел облапать, но тогда ей удалось убежать. В тот день она так и не смогла прямо рассказать родителям о том, что с ней произошло.

"Меня, например, в детстве встретил маньяк, облапал и едва не изнасиловал. Я от него сбежала. Мне где-то восемь лет было. Я прибежала домой, меня трясло, и я не могла сказать маме, что меня дядя хотел изнасиловать или трогал мои интимные органы. Потому что со мной об этом не говорили. Я просто сказала: "Меня напугал дядя, он трогал меня", - сказала Наталка Денисенко.

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Она также отметила, что сейчас говорит даже об интимных вещах со своим 4-летним сыном и объясняет ему, что такое "личные границы".

"Моему сыну 4 года, и он знает что такое пенис, что такое вульва. У нас есть книга "Малышам об интимных вещах". И там расписано очень хорошо не только о сексе, а больше об интимных органах, о личных границах, что нельзя, если тебя кто-то...", - сказала актриса.

Раньше Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила Наталка Денисенко.

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Денисенко Маньяк педофил изнасилование
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