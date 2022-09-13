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"Люблю тебя, Ким": Лобода показала, как Кардашьян скопировала украинскую певицу

13 сентября 2022, 12:36

Светлана Лобода показала, насколько вторичными могут быть даже топовые американские звезды.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Скриншот YouTube

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно дала откровенное интервью относительно войны и своей патриотической позиции, поделилась интересным фото.

В частности, на своей странице в Instagram, Лобода опубликовала свой лук 2020-го года. На фото она была в обтягивающем комбинезоне черно-бордового цвета с анималистическим принтом. Рядом она приставила снимок американской звезды и светской львицы Ким Кардашьян, в точно таком же комбинезоне. Свой лук Кардашьян примерила в этом, 2022-м году.

'Люблю тебя, Ким': Лобода показала, как Кардашьян скопировала украинскую певицу

"Люблю тебя, Ким", - подписала свой коллаж Светлана Лобода.

Видео дня

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода, которая с начала войны стала на сторону Украины и выехала из России, где жила и работала в последнее время, дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.

На вопрос о том, что изменилось в ее жизни с 2014 года и почему так поменялась ее позиция в отношении Украины, Лобода ответила:

"Я очень заблуждалась, я очень виновата, я очень виновата, что я была безучастна и не интересовалась тем, что происходило в моей стране. Я сейчас вижу, что все очень однозначно: есть война в моей стране, я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция не может быть другой. Она на стороне моей страны, моей семьи, моей родины, моей команды, людей которых я люблю, за которых у меня очень болит душа и сердце".

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Светлана Лобода
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