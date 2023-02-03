Актриса Денисенко жестко ответила на упреки в том, что она не ждет супруга с фронта

Интернет-хейтеры обвинили Наталку Денисенко в том, что она слишком спокойно живет, пока ее муж Андрей Фединчик на войне.

Актриса Денисенко жестко ответила на упреки, что она не ждет мужа с войны / коллаж фото УНИАН и Instagram

Актриса Наталка Денисенко очень жестко ответила тем хейтерам, которые в Instagram обвиняют ее в спокойной жизни в тылу, в то время как ее супруг Андрей Фединчик сражается на фронте с врагами ВСУ.

"Как можно так спокойно жить? Если муж на войне? Или на такой он войне, только деньги сбрасывает, как и многие?", - написал Наталке некий аноним.

В ответ Денисенко разразилась мощной речью.

"Идите [к черту − нецензурно]! Я каждый день достаю себя со дна! И таких как вы хочется просто послать [вон − Главред]! Когда каждый день я изо всех сил пытаюсь продолжать жить и читаю такое! Вы даже не подозреваете, каким делом занимается мой муж! И как я живу! Вы видите только 5% того, что происходит в моей жизни! Если еще хоть какой-то подлец раз напишет подобный комментарий, я буду посылать и блокировать", − написала актриса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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