УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

2 июня 2022, 11:13

Актриса считает, что таким людям как Байрак не место в Украине

Денисенко рассказала о предательстве Байрак / скриншот

Украинская актриса Наталка Денисенко заявила, что украинская режиссер, сценарист и продюсер Оксана Байрак назвала россиян "братским народом", а виновниками войны считает украинцев.

В интервью журналистке Алине Доротюк Денисенко рассказала, что в первые дни вторжения российских оккупантов написала Байрак, но та заблокировала ее.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?". Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и все такое. Этим должны уже заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть криминальная ответственность, потому что это измена государству. Я не знаю, как это назвать по-другому. И ничего не изменилось. Это пуленепробиваемые люди. Однако сейчас уже понемногу в России "раскрываться карты" и многие начинают что-то понимать", - призналась актриса.

Также Денисенко отметила, что таким людям как Байрак не место в Украине.

Читайте такжеХаратьян - не враг народа: Оксана Байрак заступилась за актера из-за его запрета на въезд в УкраинуСтоит напомнить, что ранее Оксана Байрак решила поддержать актрису Снежану Егорову которая оскандалилась из-за Владимира Путина.

Многие пользователи Сети выразили свое возмущение из-за постов Егоровой, в которых она выразила поддержку российскому президенту, но Оксана Байрак назвала ее "здравомыслящим человеком".

Вам может быть интересно:

война в Украине Денисенко Оксана Байрак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:13

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

11:13

Захватчики мощно обстреляли Харьков, попали в школу: есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:47

ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - МинобороныВидео

10:41

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTВидео

10:41

Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантовФотоВидео

Реклама
09:59

Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

09:41

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

09:41

В три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

09:39

"Варварская война": Меркель поддержала Украину после месяцев молчания – СМИ

09:13

Ряды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из Украинымнение

09:09

Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой

08:47

Чтобы не умереть с голода: на Херсонщине оккупанты просятся к местным работать на сборе клубники

08:47

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк: бьют по жилым домам и заводу АзотВидео

08:39

В Киеве: фото беременной Maruv на инвалидной коляске попало в сеть

08:10

Четыре HIMARS для Украины уже в Европе: когда американские РСЗО попадут на фронтВидео

08:08

"Мы и не собираемся бахать по Украине": пропагандист Путина Соловьев решил запугать БайденаВидео

07:26

ВСУ уничтожили на Юге более 20 оккупантов, 4 танка, 3 полевых пункта боеприпасов и 2 катера РФ

07:01

Британия отправит в Украину дальнобойные ракетные системы M270, нужен лишь "зеленый свет" от СШАВидео

06:34

Как Турция в Сирии собралась воевать с Россией и СШАмнение

06:22

Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов - первые подробностиВидео

Реклама
06:09

Продолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022Видео

05:16

Лидер группы Ногу Свело! подколол Валерия Кипелова за его слова про войну в Украине

04:56

Рашисты обстреляли гримерную Студии Квартал 95

04:50

Нельзя встать и уйти: эксперт пояснил, почему ВСУ пока нужно держать оборону СеверодонецкаВидео

04:15

Россию выкинут из Европы: эксперт объяснил цель Британии в полном разгроме РФВидео

04:13

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж впервые показал новое мужское тело на обложке модного глянца

03:45

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

03:38

Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

03:10

"Зачем вы волосы остригли?": Волочкова стала посмешищем в Сети, выйдя в свет с Джигурдой

03:10

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

02:53

Сын запроданки Таисии Повалий Денис высмеял русских псевдопатриотовВидео

02:37

Гусь-терминатор против "отряда Путина": украинцы пригрозили РФ новейшим оружием из биолабораторийВидео

01:36

Экс-генерал из Германии раскрыл план Путина по ДонбассуВидео

00:51

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

00:39

Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине

00:10

Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника ПутинаВидео

01 июня, среда
23:55

Пойдут ли рашисты в наступление на севере Украины: ответ МинобороныВидео

23:42

Украина обыграла Шотландию в гостях и вышла в финал отбора на ЧМ-2022

23:27

Джамала появилась на обложке немецкого издания

23:27

Мощные взрывы на Львовщине: ракеты попали по Бескидскому туннелю, есть пострадавшиеВидео

Реклама
23:24

Польша поставит Украине большую партию самоходных гаубиц Krab – СМИ

23:20

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:16

"Всякое случается": Арестович рассказал, как Пушилина накрыла наша артиллерияВидео

23:15

Украинская певица MamaRika рассказала свой вещий сон о войне, который приснился ей накануне

23:00

ВСУ за день уничтожили огромное количество техники и отправили оккупантов в "ад"Видео

22:53

Экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд признали виновной в клевете на актера: названа компенсация

22:20

"Заканчивается пушечное мясо": российский социолог о главной опасности для ПутинаВидео

22:12

Анджелина Джоли носит кольцо с картой Украины

21:53

Привлечете много везения и денег: эти запреты не нарушали никогда в Вознесение Господне

21:31

"Ой, у лузі червона калина" смелый мужчина сыграл на баяне под Кремлем

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять