"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

Денисенко рассказала о предательстве Байрак / скриншот

Украинская актриса Наталка Денисенко заявила, что украинская режиссер, сценарист и продюсер Оксана Байрак назвала россиян "братским народом", а виновниками войны считает украинцев.

В интервью журналистке Алине Доротюк Денисенко рассказала, что в первые дни вторжения российских оккупантов написала Байрак, но та заблокировала ее.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?". Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и все такое. Этим должны уже заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть криминальная ответственность, потому что это измена государству. Я не знаю, как это назвать по-другому. И ничего не изменилось. Это пуленепробиваемые люди. Однако сейчас уже понемногу в России "раскрываться карты" и многие начинают что-то понимать", - призналась актриса.

Также Денисенко отметила, что таким людям как Байрак не место в Украине.

Читайте такжеХаратьян - не враг народа: Оксана Байрак заступилась за актера из-за его запрета на въезд в УкраинуСтоит напомнить, что ранее Оксана Байрак решила поддержать актрису Снежану Егорову которая оскандалилась из-за Владимира Путина.

Многие пользователи Сети выразили свое возмущение из-за постов Егоровой, в которых она выразила поддержку российскому президенту, но Оксана Байрак назвала ее "здравомыслящим человеком".

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