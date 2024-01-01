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Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

Юлия Закрепа
1 января 2024, 11:59
Популярная украинская певица поделилась радостной новостью о том, что она стала матерью.
Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей
Могилевская стала мамой / коллаж: Главред, фото: instagram / nataliya_mogilevskaya

В новогоднюю ночь популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась радостной новостью о том, что она стала матерью.

"Я счастлива ... В эту сказочную ночь, когда должны сбываться мечты, самая большая мечта моей жизни сбылась. Хочу поблагодарить всех моих друзей, коллег и известных людей, кто знал мою тайну, но держал ее в секрете длительное время", - заявила Могилевская она в Instagram.

Она также поблагодарила всех своих зрителей за поддержку и защиту ее личной жизни.

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"Такой трогательной реакции я не ожидала. Даже не знаю как вас благодарить. Вы меня очень растрогали... Хочу поблагодарить всех, кто с уважением отнесся к тому, что моим детям было необходимо время для адаптации и почувствовать себя в безопасности", - пояснила она", - пишет певица.

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей
Дети Могилевской / фото: instagram / nataliya_mogilevskaya

"Так уж сложилось, что, наверное, пришло время сообщить вам эту новость. И с радостью хочу в эту новогоднюю ночь сказать, что я стала мамой... Желаю всем детям Украины, кто остался без родителей, найти своих любимых свою семью", - отметила певица.

Могилевская отметила, что из уважения к частной жизни детей, она не будет показывать их лица и ни одного интервью давать не планирует.

Напомним, что Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру после слухов о материнстве. В основном это были портретные снимки, для которых певица, похоже, решила примерить образ метели или Снежной королевы. Однако была фотография и в полный рост.

Могилевская сделала признание о материнстве. Появление нового мужчины в жизни артистки подтолкнуло ее на переосмысление своей прошлой жизни. Теперь Могилевская уверенно заявляет, что готова стать женой и мамой.

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