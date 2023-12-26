"Жалею, что сама не родила": Наталья Могилевская сделала признание о материнстве

Могилевская впервые откровенно рассказала, какой путь ей пришлось пройти в поисках личного счастья.

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Наталья Могилевская жалеет, что не стала мамой раньше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

48-летняя украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская лишь во время полномасштабной войны обрела свою истинную любовь. Появление нового мужчины в жизни артистки подтолкнуло ее на переосмысление своей прошлой жизни.

Теперь Могилевская уверенно заявляет, что готова стать женой и мамой. Почему этого не произошло раньше, Наталья рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Среди прочего она отметила, что жалеет о том, что детским вопросом она не озаботилась раньше - страх одиночества, карьера и собственные комплексы мешали ей решиться на такой важный шаг. "Я жалею, конечно. Я еще надеюсь. Честно, я не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере. Далее в какой-то момент я поняла, что если я сама не изменюсь, если я сама не стану хорошей женой, которая не зациклена на своей работе, нормальной подругой, нормальной женщиной, то ко мне не придет нормальный мужчина. И у меня перспектива в этом смысле была так себе", - признается певица.

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Также Могилевская рассказала, что в определенный момент жизни она осознала, что ей недостает "женских" качеств, которые могли бы сделать из нее надежного партнера. В поисках своей женственности она отправилась в Индию, но даже после тщательной работы над собой судьба не торопилась преподносить ей долгожданное семейное счастье.

"Я выяснила, что все по нулям. Поэтому я с этим работала. Я думала: "Ну сейчас я полгода поработаю, выйду замуж, и будут дети". Знаешь, сколько лет я была одинокой? 10! 10 лет! Успешный, известный человек, мне кажется, симпатичная женщина, – я 10 лет была одинокой", - вспоминает артистка.

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