Сергей Притула раскрыл подробности отношений с бывшей женой

И общественный деятель, и его экс-возлюбленная счастливы в браке с другими людьми.

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Сергей Притула рассказал про общение с первой женой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiyprytula

Украинский волонтер и бывший шоумен Сергей Притула с 2007 по 2013 годы был женат на гостевом редакторе СТБ Юлии Андрийчук. В этом браке появился сын Дмитрий. Пара развелась из-за частых ссор.

Недавно Притула проговорился, что сейчас его связывает с бывшей возлюбленной. В YouTube-шоу "Пряма Червона" ведущий задал Сергею вопрос, следит ли он за бывшими, подразумевая телепроекты, в которых ранее был задействован шоумен.

"А, Господи, я думал, вы спрашиваете, переписываюсь ли я с бывшей женой. Да, конечно. У нас же общий ребенок", - ответил Притула. Ранее он отмечал, что, несмотря на конфликты в браке, ему удалось построить с Юлией хорошие отношения после развода.

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С 2015 года Сергей Притула женат на продюсере Катерине Сопельник. Вместе они воспитывают двоих дочерей - Соломию (2017) и Стефанию (2021). Что же касается Юлии, то и она повторно вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Борис Вознюк. Ему экс-жена Притулы родила дочь Катю.

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