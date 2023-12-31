Внука-беглеца Ротару захейтили за цинизм во время обстрелов по городам Украины

Оказавшись за границей, Анатолий Евдокименко игнорирует войну в публичном пространстве.

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Анатолий Евдокименко в день массированного ракетного обстрела цинично похвалился успехами в творчестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/shmn

Зимой прошлого года стало известно, что музыкант Анатолий Евдокименко, внук украинской певицы Софии Ротару, выехал из Украины. В начале полномасштабной войны он пытался бежать, но его с отцом перехватили на границе. Вторая попытка Евдокименко увенчалась успехом.

Сейчас звездный наследник осел в Лондоне, где пытается развивать свою музыкальную карьеру. Про родину и войну Евдокименко не вспоминает, что очень злит многих - такое равнодушие кажется украинцам проявлением цинизма.

К примеру, 29 декабря, когда внимание всего мира было приковано к трагическим результатам самого крупного с начала полномасштабной войны ракетного обстрела со множеством жертв и разрушений, Анатолий в своем блоге в Instagram хвастался творческими успехами - известный диджей во время своего выступления в Лондоне исполнил его трек. "Этот год подходит к концу, и 2024 год выглядит многообещающе", - пишет внук Ротару.

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Украинские читатели Евдокименко не разделили его восторга, и стали активно напоминать артисту о том, что в его родной стране война, и он мог бы проявить хоть каплю сочувствия жертвам российской агрессии. Негативные комментарии с критикой Анатолий решительно удалял из своего блога.

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