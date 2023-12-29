Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

Украинский кулинар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показался на передовой вместе с нашими защитниками. Фото с передовой шеф-повар опубликовал на своей странице в Instagram.
"Отчет: миллион на дроны! Это наш самый большой сбор, поэтому так важно было лично приехать к ребятам на горячие точки, чтобы поблагодарить за их работу от всех нас. А что можем мы? Мы поставили цель собрать миллион грн за месяц. Я очень волновался, что мы не успеем, но за 20 дней мы с вами собрали 500 тыс грн и совместно с БКК закрыли наш первый миллионник. Вы невероятные! Ваш вклад неоценим! Эти дроны – это наша с вами работа!", – рассказал он.
Кулинар также рассказал, что на вышеуказанные деньги было приобретено 57 комплексов беспилотных авиационных SPEACEMAKER-1.5-8, в комплект которых входят ‒ беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры); аккумуляторные батареи 6S2P 8400 миллиампер-час. Остаток денег, по словам Хименеса-Браво, он отправил в фонд "Повернись живим".
Напомним, ранее глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон показала, как сейчас выглядит певец, который в начале полномасштабной войны в Украине сбежал в Германию.
Также ведьма Мария Тихая рассказала, что Вера Брежнева не вернется к Константину Меладзе, который променял ее на другую. Сердце певицы якобы несвободно.
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