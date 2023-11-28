"На больного не похож": как выглядит Олег Винник сейчас

Главная фанатка певца отчиталась про его благотворительную деятельность в Германии.

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Олег Винник сейчас - как выглядит певец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В первые дни полномасштабной войны в Украине певец Олег Винник покинул своих "волчиц", и перебрался с семьей в Германию. Такое решение артист оправдывает серьезной болезнью, которая требует постоянного лечения.

Из-за побега к Виннику в Украине стали относиться с недоверием и осторожностью. Над восстановлением его имени в стране неустанно трудится глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон - время от времени в социальных сетях она делится благоприятными новостями про беглую звезду.

К примеру, недавно в своем блоге в Instagram Барон показала свежее фото певца из Германии. В кадре Олег Винник позирует с волонтерами, которым он помог с поиском необходимого в Германии.

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"Олега Винника посетили волонтеры из Благотворительного Фонда "Буцькі Ангели". Он помог им в поиске и подготовке автомобиля для бойца на передовую. А также передал благотворительную помощь (кровати, матрасы, одежду и обувь), которые собрали в Германии вместе с Anja Rätzke и Thomas Uhlig. Низкий поклон и благодарность каждому! Приближаем Победу вместе!" - пишет Валерия Барон.

На снимке Олег Винник широко улыбается, выглядит свежо и совершенно безмятежно. В комментариях, помимо восторженных возгласов, некоторые отмечают, что артист пышет здоровьем. По крайней мере на первый взгляд.

Олег Винник сейчас - как выглядит певец / instagram.com/valery_baron

Ранее Олег Винник пояснил, будет ли переводить свои суперхиты на украинский язык по примеру многих украинских артистов. По этому поводу артист имеет крайне категоричное мнение.

Также певец, неожиданно для своих поклонниц, раскрыл имя своей супруги, а также подтвердил наличие у него сына. Винник отметил, что ребенка он скрывал ради его же безопасности.

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