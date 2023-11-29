"Это был ужас": обломок дрона повредил дом Эктора Хименеса-Браво

Звездный кулинар показал последствия ночной атаки дронами, которая его ужаснула.

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Эктор Хименес-Браво показал, как пострадала его квартира после рекордной атаки дронами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво осознанно решил оставаться в Украине во время войны, хоть и имел все шансы выехать. Кулинар активно волонтерит и не понаслышке знает, какую угрозу в себе может нести воздушная тревога.

Так недавно в своем блоге в Instagram Эктор сообщил, что его квартира пострадала от атаки дронами, которая произошла в ночь на 25 ноября. Звездный повар некоторое время хранил молчание об этом, чтобы не навредить работе украинских специалистов.

Хименес-Браво опубликовал фото разбитого обломками "Шахеда" окна в спальне. "Это был ужас, не только для всего Киева, а для всей области, для всей Украины. Мой дом тогда трясся от звуков взрывов, одна из частиц дрона попала в окно", - вспоминает кулинар.

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Впрочем, он отмечает, что это - мелочи в сравнении с поврежденными дронами-камикадзе домами и детским садом. Тем не менее осознание того, что вражеские "Шахеды" были так близко, вселили в Эктора ужас.

Это событие также натолкнуло его на мысль о том, что многие сегодня стали забывать, что в Украине - война, и такая безмятежность может иметь плачевные последствия. "Очень много людей, я чувствую, забыли, что у нас война. У нас война, и это ужас. Поэтому нужно каждый день помогать друг другу, помогать нашим ВСУ, помогать нашей полиции и всегда помогать соседям, друзьям", - говорит шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво показал, как пострадала его квартира после рекордной атаки дронами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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