Уже история: певец-воин Козловский показал молодую Могилевскую и себя в юности

Украинский певец Виталий Козловский с лета защищает страну от оккупантов. В связи с этим музыкальную карьеру он остановил - за исключением редких благотворительных выступлений артисту про творчество пришлось на время забыть.
Тем не менее совсем вычеркивать его из своей жизни Козловский не собирается. На днях он отметил важную годовщину - 20 лет на сцене. В честь этого на своей странице в Instagram Виталий опубликовал архивные снимки разных этапов творческого пути.
На фото подписчики артиста также могли увидеть музыкального продюсера и певицу Наталью Могилевскую. С ней Виталий Козловский познакомился на популярном в двухтысячных талант-шоу "Шанс".
"Ровно 20 лет назад начался мой музыкальный путь. И именно музыка занимала главную роль в моей жизни! Сегодня я делаю совсем не то что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что все так обернется… Не только для меня, а для нас всех. Сейчас мои реалии – не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее!" - пишет певец-воин.
Ранее шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво поделился фото с передовой. Он собрал крупную сумму для украинских воинов, и решил передать защитникам помощь лично.
Также жена Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, показала фото под капельницей. Она рассказала про личную трагедию, которая пришла в ее с артистом дом.
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