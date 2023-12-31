УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Уже история: певец-воин Козловский показал молодую Могилевскую и себя в юности

Анна Подгорная
31 декабря 2023, 10:22
Виталий Козловский поздравил себя с важной годовщиной, которую не каждому артисту удается отпраздовать.
Виталий Козловский
Виталий Козловский в юности - певец показал себя и Могилевскую 20 лет назад / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский с лета защищает страну от оккупантов. В связи с этим музыкальную карьеру он остановил - за исключением редких благотворительных выступлений артисту про творчество пришлось на время забыть.

Тем не менее совсем вычеркивать его из своей жизни Козловский не собирается. На днях он отметил важную годовщину - 20 лет на сцене. В честь этого на своей странице в Instagram Виталий опубликовал архивные снимки разных этапов творческого пути.

На фото подписчики артиста также могли увидеть музыкального продюсера и певицу Наталью Могилевскую. С ней Виталий Козловский познакомился на популярном в двухтысячных талант-шоу "Шанс".

видео дня

"Ровно 20 лет назад начался мой музыкальный путь. И именно музыка занимала главную роль в моей жизни! Сегодня я делаю совсем не то что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что все так обернется… Не только для меня, а для нас всех. Сейчас мои реалии – не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее!" - пишет певец-воин.

Виталий Козловский, Наталья Могилевская
Виталий Козловский в юности - певец показал себя и Могилевскую 20 лет назад / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво поделился фото с передовой. Он собрал крупную сумму для украинских воинов, и решил передать защитникам помощь лично.

Также жена Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, показала фото под капельницей. Она рассказала про личную трагедию, которая пришла в ее с артистом дом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Наталья Могилевская Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

11:46 Синоптик
РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

11:31 Украина
У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

11:29 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:28

Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко

12:10

"Конец авиационного счастья": РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34

12:08

Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

11:56

Бывшая протеже Потапа критично высказалась про его поведение

11:47

Гороскоп на завтра 1 января 2024: Стрельцам - расходы, Девам - любовь с первого взгляда

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапУкраина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап
11:46

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

11:31

РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

11:29

У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

11:25

У Шойгу выдали невероятную чушь, почему ударили по гостинице в Харькове

Реклама
11:24

"Люк Скайуокер" и украинка-звезда "Викингов" душевно спели "Щедрика" для украинцевВидео

11:19

Внука-беглеца Ротару захейтили за цинизм во время обстрелов по городам Украины

10:31

Украинцы будут платить 18% с переводов на свою карту: какой налог придумал Кабмин

10:25

Атаковали практически всю Украину: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки дронов

10:22

Уже история: певец-воин Козловский показал молодую Могилевскую и себя в юности

10:03

Войска РФ атакуют под Купянском и Авдеевку: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 января: кому повезет в первые дни 2024

09:43

Беременная Лилия Ребрик посветила ножками в мини и загадала новогоднее желание

09:42

Олег Скрипка восхитил фанатов фото взрослых сыновей-красавцев

09:34

Украинские дроны поразили многие из намеченных целей в России – ISW

09:18

Гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Весам - болезнь, Овнам - романтика

Реклама
09:05

Европа готовится к возвращению Трампамнение

09:00

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЭксклюзив

08:52

Помощь Украине на $61 млрд: у Зеленского объяснили, почему США дадут денег

08:23

РФ атаковала центр Харькова "Шахедами": что известноФото

07:52

Зеленский рассказал о планах на 2024 год: Украина будет производить больше оружия

06:49

Бьют Киркорова, а метят в Галкинамнение

02:42

Не только для вина, но и для быта: зачем класть винные пробки в холодильник

02:22

Хитрая головоломка: только настоящий детектив найдет пятого гуся за 7 секунд

01:30

В Сети пишут о сбитом Ту-22М: чем могут "завалить" ядерный ракетоносец РФ

30 декабря, суббота
23:31

Чехия не будет служить пропаганде: чешское правительство отказалось от участия в Совбезе ООН

22:38

Сергей Стерненко. Россияне радуются, а потом Белгород выгребаетВидеоблоги

22:15

F-16 для Украины: авиационный эксперт спрогнозировал, когда страна получит истребители

22:02

ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой: уничтожили оккупантов и взяли пленных

21:56

Неделю назад жила тут: Ефросинина показала отельный номер в Харькове, который разрушили россияне

21:35

Бывшая жена Потапа рассказала о его отношениях с сыномВидео

21:10

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - расставание, Весам - горе

21:09

Россияне ударили по центру Харькова: есть пострадавшиеФото

20:49

"Орду надо уничтожать": Ярош откровенно высказался после мощной атаки на Белгород

20:43

Россиян просто распирает от злобы после Белгородамнение

20:19

Нардепу Безгину грозит 10 лет по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины – СМИ

Реклама
20:05

"Речь идет о нескольких годах": вице-президент Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС

19:42

В ГПСУ предупредили о новых требованиях контроля: кого "заворачивают" на границеФото

19:21

Цифра, которая удивляет: в Монобанке рассказали, сколько украинцы донатили в 2023

19:06

"В Украины будет шанс": эксперты рассказали, смогут ли ВСУ вытеснить россиян с юга

19:02

Лунный календарь 31 декабря 2023: спутник расскажет, как достичь невероятных результатов

18:45

Ультиматум для РФ: в Москве истерика из-за жесткого ответа ОП насчет переговоров

18:13

"Заморозка" войны с Россией: Подоляк объяснил, чем она грозит Украине

18:07

Киевстар ТВ предоставил свободный доступ к контенту платформы до 7 января: что стоит посмотреть

17:37

"Если мы этого не сделаем, то вымрем как мамонты": климатолог об опасности в 2024 году

17:19

Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО - Залевский

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять