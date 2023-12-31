Уже история: певец-воин Козловский показал молодую Могилевскую и себя в юности

Виталий Козловский поздравил себя с важной годовщиной, которую не каждому артисту удается отпраздовать.

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Виталий Козловский в юности - певец показал себя и Могилевскую 20 лет назад / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский с лета защищает страну от оккупантов. В связи с этим музыкальную карьеру он остановил - за исключением редких благотворительных выступлений артисту про творчество пришлось на время забыть.

Тем не менее совсем вычеркивать его из своей жизни Козловский не собирается. На днях он отметил важную годовщину - 20 лет на сцене. В честь этого на своей странице в Instagram Виталий опубликовал архивные снимки разных этапов творческого пути.

На фото подписчики артиста также могли увидеть музыкального продюсера и певицу Наталью Могилевскую. С ней Виталий Козловский познакомился на популярном в двухтысячных талант-шоу "Шанс".

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"Ровно 20 лет назад начался мой музыкальный путь. И именно музыка занимала главную роль в моей жизни! Сегодня я делаю совсем не то что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что все так обернется… Не только для меня, а для нас всех. Сейчас мои реалии – не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее!" - пишет певец-воин.

Виталий Козловский в юности - певец показал себя и Могилевскую 20 лет назад / instagram.com/vkozlovsky_music

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