Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру после слухов о материнстве

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская построила головокружительную карьеру в мире украинского шоу-бизнеса. Счастлива она и в отношениях с загадочным Валентином, которого не торопится раскрывать миру.
Теперь артистка, похоже, готова создавать с избранником семью - на днях ее заметили с девочкой, которая называла Наталью мамой. Кто этот ребенок, и каким образом он оказался в ее жизни, артистка пока умалчивает.
Зато для поклонников она приготовила другой сюрприз - настоящую зимнюю сказку, которая появилась в ее блоге в Instagram. Могилевская показала серию предновогодних фото с настоящим праздничным вайбом.
В основном это были портретные снимки, для которых певица, похоже, решила примерить образ метелицы или Снежной королевы. Однако была фотография и в полный рост. Тут поклонники смогли рассмотреть, что Наталья находится в прекрасной физической форме - платье с блестками, похожее на искрящийся снег, подчеркнуло фигуру артистки.
Ранее Наталья Могилевская рассказала, как зовут ее нового возлюбленного, с которым у нее завязались романтические отношения во время полномасштабной войны в Украине.
Также 48-летняя артистка призналась, что с ним она стала всерьез задумываться о детях. Кроме того Могилевская раскрыла причину, по которой не познала радости материнства раньше.
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