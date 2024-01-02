Павел Зибров впервые признался, из-за чего поседел в 12 лет

Детство Зибров вспоминает с улыбкой, но случались с будущей звездой и различные курьезы.

https://stars.glavred.info/pavel-zibrov-vpervye-priznalsya-iz-za-chego-posedel-v-12-let-10530032.html Ссылка скопирована

Павел Зибров рассказал, почему поседел в подростковом возрасте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров родился в селе Червоное, Винницкой области. Уже много лет он проживает в собственном доме под Киевом и недавно признался, что на малую родину его совершенно не тянет.

В интервью Дмитрию Гордону звезда рассказал, что родная деревня пришла в запустение, и там ему нет к кому возвращаться. Тем не менее с Червоным у него связаны приятные детские воспоминания - родительский дом, игры со страшим братом Владимиром, запах свежескошенного сена, в котором певцу так нравилось дремать.

Однако, как и всякий мальчишка, Зибров любил поозорничать. После одного из таких случаев в волосах подростка появилась первая седина.

видео дня

"Вот все-таки есть детство. Еще детство я вспоминаю: я сжег сарай – и поседел. Вот у меня седина первая появилась в 13 лет. Или 12 мне было. Я приехал на каникулы, да. И туалет такой пристроечный: пристройка была туалета. И под соломой. Под соломой этот туалет. А там осы сидели в туалете. Думаю, что они там делают? Надо взять газеты и ос выкурить из них. Ну, там же паутина и солома накрыта. Ну, ясно, что паутина пошла на солому. Я спокойно выкурил, пошел, включил телевизор – вижу: блин, валит дым", - вспоминает певец.

Огонь быстро перекинулся на крыши амбара, курятника и места, где семья хранила закатки. От испуга будущая музыкальная легенда буквально взлетел на дерево, где просидел в оцепенении до прихода его мамы.

К счастью, пожар, устроенный Зибровым, не наделал горя - огонь помогали тушить соседи, а поврежденные помещения Павел и Владимир восстанавливали своими руками.

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская призналась, что впервые стала матерью. Артистка усыновила двоих дочерей, а также намекнула, что вышла замуж.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу познакомил 12-летнюю дочь Софию от Ани Лорак с новой пассией. Ее мужчина впервые "засветил" на новогоднем фото у елки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.