Павел Зибров впервые признался, из-за чего поседел в 12 лет

Украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров родился в селе Червоное, Винницкой области. Уже много лет он проживает в собственном доме под Киевом и недавно признался, что на малую родину его совершенно не тянет.
В интервью Дмитрию Гордону звезда рассказал, что родная деревня пришла в запустение, и там ему нет к кому возвращаться. Тем не менее с Червоным у него связаны приятные детские воспоминания - родительский дом, игры со страшим братом Владимиром, запах свежескошенного сена, в котором певцу так нравилось дремать.
Однако, как и всякий мальчишка, Зибров любил поозорничать. После одного из таких случаев в волосах подростка появилась первая седина.
"Вот все-таки есть детство. Еще детство я вспоминаю: я сжег сарай – и поседел. Вот у меня седина первая появилась в 13 лет. Или 12 мне было. Я приехал на каникулы, да. И туалет такой пристроечный: пристройка была туалета. И под соломой. Под соломой этот туалет. А там осы сидели в туалете. Думаю, что они там делают? Надо взять газеты и ос выкурить из них. Ну, там же паутина и солома накрыта. Ну, ясно, что паутина пошла на солому. Я спокойно выкурил, пошел, включил телевизор – вижу: блин, валит дым", - вспоминает певец.
Огонь быстро перекинулся на крыши амбара, курятника и места, где семья хранила закатки. От испуга будущая музыкальная легенда буквально взлетел на дерево, где просидел в оцепенении до прихода его мамы.
К счастью, пожар, устроенный Зибровым, не наделал горя - огонь помогали тушить соседи, а поврежденные помещения Павел и Владимир восстанавливали своими руками.
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