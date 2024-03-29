Маша Ефросинина рассказала, что не надо есть, чтобы хорошо выглядеть

Известная украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина поделилась ироничным постом, в котором представила своей способ выглядеть лучше.
Как написала селебрити на своей странице в Instagram, ведущая сообщила, что лучший способ выглядеть лучше - это не есть себя. "Знаете, что нужно перестать есть, чтобы лучше выглядеть? Себя", - написала она.
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Подписчики знаменитости поддержали ее согласились, что это самый лучший способ.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
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Напомним, ранее украинская певица Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Ранее также Ефросинина призналась, что болезненно воспринимает тот факт, что уже столько времени не может посетить свою малую Родину, где похоронены ее бабушка и дедушка, отец, и воспоминания про украинский Крым.
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