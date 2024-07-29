Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аут

Зоя Мозговая показала, как выглядит ее возлюбленная.

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Зоя Мозговая совершила каминг-аут и показала свою девушку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

Старшая дочь украинского музыкального продюсера Елены Мозговой и падчерица певца Александра Пономарева Зоя Мозговая пережила год поиска себя и трансформаций, по результатам которого приняла решение совершить каминг-аут.

В своем блоге в Instagram она опубликовала нежное видео, на котором целует свою избранницу во время их совместного романтического путешествия по Швейцарии. В подписи к ролику Зоя поблагодарила ее за поддержку и чувство дома, которое ей дарит партнерша.

"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и совершить каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За прекрасную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в самом важном путешествии жизни во внутренний мир. Это может показаться банальным, но иногда самые простые вещи, такие как открыться и поделиться тем, что внутри, сначала являются самыми тяжелыми, но потом становятся прекрасными. Двигайтесь к своим страхам; только там, глубоко внутри, кроется истина и спокойствие. И, конечно, счастливого прайда всем! Занимайтесь любовью, а не войной!" - пишет дочь Мозговой.

видео дня

Зоя Мозговая и ее возлюбленная по имени Юлия вместе уже около года. Первые снимки в блоге звездной наследницы, где появилась ее новая партнерша, датированы августом 2023 года.

Смотрите видео, которым Зоя Мозговая совершила каминг-аут:

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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