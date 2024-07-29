Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аут

Старшая дочь украинского музыкального продюсера Елены Мозговой и падчерица певца Александра Пономарева Зоя Мозговая пережила год поиска себя и трансформаций, по результатам которого приняла решение совершить каминг-аут.
В своем блоге в Instagram она опубликовала нежное видео, на котором целует свою избранницу во время их совместного романтического путешествия по Швейцарии. В подписи к ролику Зоя поблагодарила ее за поддержку и чувство дома, которое ей дарит партнерша.
"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и совершить каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За прекрасную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в самом важном путешествии жизни во внутренний мир. Это может показаться банальным, но иногда самые простые вещи, такие как открыться и поделиться тем, что внутри, сначала являются самыми тяжелыми, но потом становятся прекрасными. Двигайтесь к своим страхам; только там, глубоко внутри, кроется истина и спокойствие. И, конечно, счастливого прайда всем! Занимайтесь любовью, а не войной!" - пишет дочь Мозговой.
Зоя Мозговая и ее возлюбленная по имени Юлия вместе уже около года. Первые снимки в блоге звездной наследницы, где появилась ее новая партнерша, датированы августом 2023 года.
Смотрите видео, которым Зоя Мозговая совершила каминг-аут:
Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук показал первые "фото" малыша, и раскрыл детали беременности своей третьей жены Екатерины. Также пара рассказала, когда именно ждет ребенка.
Также Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластические операции. Часто певице приписывают хирургические вмешательства из-за ее неординарного внешнего вида.
Читайте также:
- Каменских публично обратилась к крестной Алле Кудлай после ее комментария про NK
- Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой
- "Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред