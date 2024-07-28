Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластические операции

Из-за ее фантастического вида многие сомневаются, что Кароль добилась этого без хирургии.

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Тина Кароль пластика - Тина Кароль рассказала, делала ли она пластику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль была не единожды признана различными изданиями одной из красивейших женщин Украины. Яркая внешность артистки, за которой она следит с особенной тщательностью, стала неотъемлемой частью ее образа.

При этом Кароль утверждает, что у нее "все натуральное", по крайней мере в том, что касается ее тела. В своем блоге в Instagram, отвечая на вопросы поклонников, певица опровергла слухи о хирургических вмешательствах по части бюста.

"Никакой подтяжки или операции не было... все натуральное. Хотя много раз говорили разное... нет, все свое. Мысли, конечно, всегда приходят, но как-то я не решаюсь. И решила, что пока я это могу сама исправить, физически держать в тонусе, то так и будет", - говорит Тина Кароль.

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Также артистка рассказала, что кроме йоги она занимается силовыми упражнениями, тренирует выносливость, но может также побаловать себя сладеньким. Ее секрет - успеть скушать десерт до 16:00.

Тина Кароль пластика - Тина Кароль рассказала, делала ли она пластику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль пластика - Тина Кароль рассказала, делала ли она пластику / instagram.com/tina_karol

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Кто такая Тина Кароль? / Главред

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