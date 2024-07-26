"На руках ее выносил": известный украинский артист рассказал о свидании с Кристиной Соловий

У Кристины Соловий начался приступ прямо во время свидания.

https://stars.glavred.info/na-rukah-ee-vynosil-izvestnyy-ukrainskiy-artist-rasskazal-o-svidanii-s-kristinoy-soloviy-10583642.html Ссылка скопирована

Кристина Соловий была на свидании с Женей Галичем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Украинский популярный певец Женя Галич рассказал, как он отправился на свидание с певицей Кристиной Соловий, но оно так прошло не так, как ожидал артист.

В интервью Эмме Антонюк Женя рассказал, что у певицы начался приступ, но что именно стало причиной плохого ее самочувствия он точно не ответил.

"Ну, мне кажется, что у меня было свидание с Кристиной Соловой… Было как свидание, но просто ей тогда стало плохо, и мы помогали ей преодолеть приступ колики или чего-то подобного, и на руках ее выносил из клуба", — поделился Галич.

А когда Антонюк спросила о чувствах Жени к Соловий, артист заявил, что их не было.

"Нет, чувств не было", - сказал певец.

Смотрите видео интервью Жени Галича:

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред