"На руках ее выносил": известный украинский артист рассказал о свидании с Кристиной Соловий

Украинский популярный певец Женя Галич рассказал, как он отправился на свидание с певицей Кристиной Соловий, но оно так прошло не так, как ожидал артист.
В интервью Эмме Антонюк Женя рассказал, что у певицы начался приступ, но что именно стало причиной плохого ее самочувствия он точно не ответил.
"Ну, мне кажется, что у меня было свидание с Кристиной Соловой… Было как свидание, но просто ей тогда стало плохо, и мы помогали ей преодолеть приступ колики или чего-то подобного, и на руках ее выносил из клуба", — поделился Галич.
А когда Антонюк спросила о чувствах Жени к Соловий, артист заявил, что их не было.
"Нет, чувств не было", - сказал певец.
Смотрите видео интервью Жени Галича:
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Кристина Соловий - последние новости по теме
Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.
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