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"А где сейчас Валерий?": Галич из O.Torvald рассказал о давнем конфликте с Меладзе

Яна Ставская
25 июля 2024, 22:32
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Валерий Меладзе фактически "выбросил" украинского музыканта из украинского шоу-проекта.
'А где сейчас Валерий?': Галич из O.Torvald рассказал о давнем конфликте с Меладзе
Галич резко высказался о российских звездах на украинском телевидении / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинский рок-музыкант, солист группы O.Torvald Женя Галич в интервью блогеру Эмме Антонюк подтвердил, что в далеком прошлом пробовался на роль члена жюри "Х-фактор". Неудачу на кастинге артист объясняет личной неприязнью российского певца Валерия Меладзе.

По его словам, Меладзе пожаловался команде телеканала, что ему, мол, некомфортно с Галичем за одним судейским столом.

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Сам музыкант, по его же утверждению, участников кастинга шоу критиковал (в роли жюри), и это, похоже, не понравилось Меладзе.

"У меня был кастинг, на котором я всех "разваливаю", критикую. Им что-то не понравилось. И (это официальный ответ от канала) Меладзе не понравилось... Что ему, типа, будет не очень комфортно сидеть с тобой... Ну и еще сказал, что у меня нет аудитории. Вопрос, а где сейчас Валерий?" - поинтересовался Галич.

Сам Галич припомнил украинцам, как много лет перед полномасштабным вторжением РФ украинское телевидение было переполнено российскими звездами.

"Тогда были все (россияне, - Главред), ты вспомни... Еще сидел Соседов. Они (россияне, - Главред) за эти восемь лет до полномасштабки отсидели в жюри, они были главными на корпоративах, они выступали на фестивалях. Они уничтожали все, что было создано после 2014 года. Я думаю, что это тоже было частью плана какого-то. Мне кажется, что это было частью плана по разрушению культурного единства украинцев", - ответил Галич.

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актер; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. После этого попал в "черный список" артистов, раскрытого изданием "Агентство".

Женя Галич - что известно о музыканте

Известно, что в апреле 2022 года Женя Галич пополнил ряды ВСУ. Имеет офицерское звание - лейтенант. В составе 135-го батальона 114-й отдельной бригады теробороны участвовал в боях за Бахмут.

В августе 2023 попал в ДТП вместе с побратимами.

В октябре 2023 отменил свой североамериканский тур вместе с группой "Друга Рика", поскольку из-за напряженной ситуации на фронте командование не отпустило его в тур.

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