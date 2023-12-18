Тополя из "Антител" гневно ответил Галичу, который разругал песню "Фортеця Бахмут"

Лидер группы "Антитела" Тараса Тополя резко высказался о певце Жене Галиче, который раскритиковал песню Фортеця Бахмут и назвал ее хайпом.

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Тополя ответил Галичу на критику жестко и не разбирая слов / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский певец, боец ТРО и вокалист поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя гневно ответил фронтмену коллектива O.Torvald Жене Галичу, который осенью раскритиковал песню "Фортеця Бахмут".

"Мне (безразлично - нецензурно), что говорит Женя Галич и другие музыканты. Относительно того, нужна ли эта песня. Пусть Женя пройдет через то, что прошли "Антитела", потом понаписывает свои песни, на которые мне также будет (безразлично – нецензурно). Реакции других я обсуждать не хочу", —сказал Тополя.

Лидер "Антител" подчеркнул, что песня "Фортеця Бахмут" была очень нужна украинским воинам ‒ и именно тогда, когда в городе велись активные бои. Также Тополя подчеркнул, что лучшим для него отзывом является то, как хорошо реагируют на трек именно военнослужащие.

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К слову, несколько месяцев назад Женя Галич резко высказался о треке "Фортеця Бахмут". Исполнитель заявил, что композиция, по его мнению, была создана для хайпа.

Напомним, ранее солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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