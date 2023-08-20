"Второй день рождения": Фронтмен O.Torvald и воин Женя Галич чуть не погиб в жутком ДТП

Лидер группы O.Torvald, боец 135-го отдельного батальона Территориальной обороны Женя Галич чуть не погиб во время аварии

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Женя Галич, по счастью, в аварии не пострадал / коллаж фото УНИАН и Instagram

Лидер популярной украинской рок-группы O.Torvald, а ныне боец 135-го отдельного батальона Теробороны Женя Галич чуть не погиб во время дорожно-транспортного происшествия. Фото появились в его Instagram.

Музыкант не раскрыл деталей ДТП, но показал изувеченный автомобиль с погнутой крышей и разбитым лобовым стеклом.

Певец назвал то, что он в автоаварии не пострадал, "своим вторым днем рождения". И заявил – жизнь дала им шанс, а, значит, он и его побратимы-бойцы еще нужны Родине.

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"Сегодня у меня и моих собратьев второй день рождения. Спасибо Ангелу-хранителю. Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы здесь нужны. Поборемся", – написал Галич.

Напомним, ранее солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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