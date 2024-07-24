Кристина Соловий впервые откровенно призналась, был ли у нее роман с Вакарчуком

Святослав Вакарчук был рядом с певицей на протяжении целых десяти лет.

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Кристина Соловий новости - Кристина Соловий прокомментировала слухи о романе со Святославом Вакарчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий первую известность получила благодаря проекту "Голос країни", участие в котором она приняла в 2013 году. Ее наставником на шоу, а позже - музыкальным продюсером за его пределами - стал фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

Сотрудничество Соловий и Вакарчука завершилось в октябре 2023, и каждый из них пошел своей дорогой. Впрочем, и сегодня у Кристины спрашивают, были ли у нее романтические отношения с музыкантом, который сделал большой вклад в ее развитие, как артистки.

Впервые на этот вопрос, без иносказаний и ужимок, Кристина Соловий ответила в недавнем интервью для Эммы Антонюк. Певица призналась откровенно, была ли у нее с Вакарчуком любовная связь, слухи о которой время от времени появлялись в прессе во времена их сотрудничества.

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Охотники за пикантными секретами звезд могут разочарованно выдохнуть: ничего романтического и интимного между музыкальным продюсером и его подопечной не было и быть не могло. "Это смешно для меня. Я Святослава никогда не воспринимала как мужчину. Никогда не смотрела на него так", - утверждает Кристина Соловий.

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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