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"Из-за праздничного образа жизни": известный продюсер высказался о возвращении беглеца Винника в Украину

Элина Чигис
24 июля 2024, 02:00
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Сергей Кузин рассказал, что Олег Винник стал известным благодаря своему продюсеру.
Олег Винник, Таюне
Сергей Кузин не знает сможет ли вернутся Олег Винник в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia, instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский радиоведущий, музыкант и продюсер Сергей Кузин поделился, как поспорил с певцом Олегом Винником, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как заявил Кузин в комментарии для "РБК-Украина", ему трудно говорить о возвращении Винника в Украину, ведь не знает удастся ли когда-то артисту снова стать частью украинского шоу-бизнеса.

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"Я когда-то проиграл большой спор, потому что я был уверен, что все эти львицы, царицы, волчицы никогда не будут успешными. Я этот спор с треском проиграл. До сих пор я не могу понять, почему", - отметил Кузин.

Также Сергей признался, что долгое время был в хороших отношениях с Александром Горбенко - продюсером Винника.

"Пребывание Олега в эфире многих радиостанций нашего холдинга больше было связано с Сашей Горбенко, его бывшим продюсером. Насколько я знаю, они прекратили сотрудничество из-за праздничного образа жизни Винника", - сказал Кузин.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец Олег Винник вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.

А также певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства. Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.

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