"Из-за праздничного образа жизни": известный продюсер высказался о возвращении беглеца Винника в Украину

Известный украинский радиоведущий, музыкант и продюсер Сергей Кузин поделился, как поспорил с певцом Олегом Винником, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как заявил Кузин в комментарии для "РБК-Украина", ему трудно говорить о возвращении Винника в Украину, ведь не знает удастся ли когда-то артисту снова стать частью украинского шоу-бизнеса.
"Я когда-то проиграл большой спор, потому что я был уверен, что все эти львицы, царицы, волчицы никогда не будут успешными. Я этот спор с треском проиграл. До сих пор я не могу понять, почему", - отметил Кузин.
Также Сергей признался, что долгое время был в хороших отношениях с Александром Горбенко - продюсером Винника.
"Пребывание Олега в эфире многих радиостанций нашего холдинга больше было связано с Сашей Горбенко, его бывшим продюсером. Насколько я знаю, они прекратили сотрудничество из-за праздничного образа жизни Винника", - сказал Кузин.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости по теме
Отметим, певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец Олег Винник вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.
А также певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства. Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.
Вас может заинтересовать:
- "Поставили печать и подписались": украинский певец рассказал, что случилось с беглецами Винником и Ямой
- Фанатка Олега Винника слила фото с артистом-беглецом
- "Странная ситуация": украинский ведущий разнес беглеца Олега Винника
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред