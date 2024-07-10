Возвращение в РФ: музыкальный продюсер дал комментарий про карьеру Брежневой

Сергей Дворцов сделал провокационное заявление про бывшую участницу группы ВИА Гра.

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Вера Брежнева новости - Дворцов высказался про возвращение Брежневой в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева была одной из первых артисток, кто построил блестящую карьеру в стране-оккупанте, но без колебания от нее отказался после начала полномасштабной войны. Сейчас она занимается волонтерством, собственным бизнесом и время от времени дает концерты.

С 24 февраля 2022 года у Брежневой не было ни одного выступления в стране-агрессоре из-за гражданской позиции. Хотя там по-прежнему убеждены, что певица согласиться дать концерт в рф за кругленькую сумму.

Такое, ничем не подкрепленное, мнение высказал в своем недавнем интервью музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Она заявил, что 6-10 миллионов рублей могут убедить Веру Брежневу отказаться от своих убеждений - якобы столько она зарабатывала до полномасштабной войны за концерт.

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При этом экспертность самого Дворцова можно поставить под сомнение: он, как музыкальный продюсер, курирует малоизвестных даже в стране-оккупанте певцов, а его главная звезда, певец Пьер Нарцисс, умер еще два года назад. Сейчас шоумен "держится на плаву" за счет скандальных заявлений для желтой прессы страны-оккупанта и посещения различных ток-шоу.

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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