Певец-военный Андрей Хлывнюк отомстил оккупантам за Охматдет

Лидер группы Бумбокс отреагировал на военное преступление страны-агрессора.

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Ракетный удар по Охматдету - реакция Андрея Хлывнюка / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, instagram.com/andriihorolski

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк защищает нашу страну с первых дней полномасштабной войны. 8 июля, когда Украина погрузилась в траур и бессильный гнев из-за ракетной атаки страны-террориста по мирным жителям, военный не стал сидеть сложа руки.

"Трансформируйте свой гнев в действие", - написал лидер Бумбокса в своем блоге в Instagram. И сам же последовал своему примеру.

Позже стало известно, что защитник предпринял шаги, чтобы отомстить оккупантам за трагедию 8 июля. Хлывнюк опубликовал фото, на котором он держит в руках снаряд с надписью "За Охматдет".

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Этот снимок музыкант-военный оставил без комментария, а поклонники выразили надежду, что снаряд достигнет своей цели, и отстоит честь пострадавших.

Ракетный удар по Охматдету - реакция Андрея Хлывнюка / instagram.com/andriihorolski

Ракетный удар по Охматдету - реакция Андрея Хлывнюка / instagram.com/andriihorolski

Кто такой Андрей Хлывнюк? Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Ракетный удар по Охматдету - последние новости:

Ранее стало известно, что в Охматдете завершен разбор завалов. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил количество погибших и раненых в результате российской агрессии.

Тем временем американские партнеры не торопятся принимать важное решение для Украины решение относительно использования иностранных снарядов для атаки страны-оккупанта. Ракетная атака 8 июля не убедила их в необходимости этого.

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