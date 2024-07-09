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Известный шоумен погрызся с "супермамой" из-за "мира любой ценой"

Анна Подгорная
9 июля 2024, 20:30
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Анатолий Анатолич разглядел в заявлениях блогерши "русский след". Она молчать не стала.
Анатолий Анатолич, СуперМама Тая
СуперМама Тая поссорилась с Анатолием Анатоличем - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/_taisaaa

Блогерша и участница 7 сезона семейного релити-шоу "СуперМама" Таисия, как и многие инфлюенсеры, использовала свою популярность, чтобы привлечь внимание к сбору средств для пострадавших от обстрела Украины страной-террористом 8 июля. Тогда же в своем блоге в Instagram она выразила свое недовольство тем, что многие соотечественники не согласны на мир любой ценой.

С ее точки зрения на переговорах агрессору можно отдать что угодно, лишь бы наступил мир. Мотивацию бороться за свою свободу Таисия назвала "желанием мести".

Скандальный пост блогерши заметил украинский шоумен Анатолий Анатолич. На своей странице он отметил, что подобные рассуждения "супермамы" несут реальную угрозу украинскому обществу, ведь в них буквально сквозят пропагандистские лозунги страны-оккупанта и украинских политических сил, лояльных к агрессору.

видео дня
супермама Тая, Анатолий Анатолич
Пост супермамы Таи про переговоры и реакция Анатолия Анатолича / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa, instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий напомнил Таисии, что блог - это не только способ заработка, но и что она, как публичная личность, является в определенной степени лидером мнений, и должна более тщательно "фильтровать" то, что транслирует на свою аудиторию, ведь она несет ответственность за своих фолловеров.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич объяснил, почему считает позицию "супермамы" Таи опасной / instagram.com/anatoliyanatolich

Таисию в свою очередь возмутило, что общество поднялось против трансляции в ее блоге пророссийских нарративов. Сама проблемы в том, чтобы отдать агрессору то, что он хочет, "супермама" не видит.

"Меня проклинают и поливают грязью, потому что я написала, что хочу мирной жизни для своего ребенка?" - восклицает блогерша в недоумении. В комментариях тем, кто не согласен с ее мнением она уверенно заявляет, что решать, как осуществить ее задумку, должна не она, а политики, дескать, не зря же они штаны просиживают на народной зарплате.

супермама Тая
Мнение супермамы Таи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa
супермама Тая
Мнение супермамы Таи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa

Позже возмущенная "супермама" также написала лично Анатолию Анатоличу - Тая убеждена, что мнение шоумена про ее недвусмысленную гражданскую позицию - ни что иное, как булинг и попытка самоутвердится за счет "девушки с ребенком". Сообщение блогерши оставило Анатолича в полном недоумении.

Анатолий Анатолич, супермама Тая
СуперМама Тая поссорилась с Анатолием Анатоличем - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/_taisaaa

Ракетный удар по Охматдету - последние новости:

Ранее стало известно, что в Охматдете завершен разбор завалов. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил количество погибших и раненых в результате российской агрессии.

Тем временем американские партнеры не торопятся принимать важное решение для Украины решение относительно использования иностранных снарядов для атаки страны-оккупанта. Ракетная атака 8 июля не убедила их в необходимости этого.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
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