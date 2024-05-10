"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

Оля Цибульская высказалась об уехавшем из Украины Олеге Виннике и что все же он вернется в Украину.

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Оля Цибульская рассказала о возвращении Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia

Украинский певец и когда-то любимиц женщин Олег Винник выехал в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ходят слухи, что там он лечится от заболевания, но никто не знает от какого именно.

В интервью для "РБК-Украина" певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.

"Я не исключаю, что лет через пять, Олег Винник приедет на белом коне и скажет: "Девчонки! Я соскучился!". Расскажет историю, что всколыхнет женскую душу – как он плакал, как он сомневался, но постоянно думал, заходил на страницу каждой, читал ее посты, благодарил за каждую розу, вспомнит концерты и как им было очень хорошо вместе в разных городах", - сказала артистка.

Смотрите видео, где Ольга Цибульская рассказала об Олеге Виннике:

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Добавим, Игорь Кондратюк предположил есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у некогда самых известных артистов – певца Олега Винника и рэпера Потапа.

А также El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

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