"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

Скандальный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказал свое мнение о внешности Таюне - жены певца Олега Винника. По мнению блогера, она увлекается запрещенными препаратами, в последствии чего лицо артистки "поплыло".
"Таюне, на самом деле, симпатичная женщина, она харизматичная, яркая. Но зачем столько манипуляций с лицом? Это не о осуждении внешности, а о том, что нужно знать грань. Это мое субьективное мнение", - заявил Беспалов в новом видео на канале BespaLOVmedia.
Блогер также не смолчал и о Виннике, сказав, что певец задумывается о возвращении в Украину, ведь до сих пор считает себя звездой.
"Нет, Олег, все, ты полностью исчезнувший персонаж и о тебе уже не вспомнят. На тебе поставлена жирная точка", - уточнил Беспалов.
Смотрите видео, где Богдан Беспалов говорит о Таюне:
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью. Женат со своей бек-вокалисткой Таюне, вместе воспитывают сына.
Добавим, Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у некогда самых известных артистов – певца Олега Винника и рэпера Потапа.
А также El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.
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