УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

Элина Чигис
13 марта 2024, 12:01
Беспалов заявил, что певица Таюне испортила свое лицо "уколами красоты" и очень изменилась внешне.
Олег Винник, Таюне
Беспалов высказался о внешности Таюне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia/

Скандальный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказал свое мнение о внешности Таюне - жены певца Олега Винника. По мнению блогера, она увлекается запрещенными препаратами, в последствии чего лицо артистки "поплыло".

"Таюне, на самом деле, симпатичная женщина, она харизматичная, яркая. Но зачем столько манипуляций с лицом? Это не о осуждении внешности, а о том, что нужно знать грань. Это мое субьективное мнение", - заявил Беспалов в новом видео на канале BespaLOVmedia.

Блогер также не смолчал и о Виннике, сказав, что певец задумывается о возвращении в Украину, ведь до сих пор считает себя звездой.

"Нет, Олег, все, ты полностью исчезнувший персонаж и о тебе уже не вспомнят. На тебе поставлена жирная точка", - уточнил Беспалов.

Смотрите видео, где Богдан Беспалов говорит о Таюне:

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью. Женат со своей бек-вокалисткой Таюне, вместе воспитывают сына.

Добавим, Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у некогда самых известных артистов – певца Олега Винника и рэпера Потапа.

А также El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Олег Винник блогеры новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, детали

Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, детали

11:26 Мир
"Бавовна" в РФ: СБУ атаковала дронами три нефтезавода - СМИ

"Бавовна" в РФ: СБУ атаковала дронами три нефтезавода - СМИ

11:13 Украина
Дать отдых 330 тысячам военных: в Минобороны раскрыли планы по мобилизации

Дать отдых 330 тысячам военных: в Минобороны раскрыли планы по мобилизации

10:17 Политика
Все главные новости

Популярное

Весна будет жесткая : что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз 35154

"Весна будет жесткая": что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ 5060

Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ

Для Путина эта пауза – как кислород : Зеленский назвал еще одну опасность для Украины 4705

"Для Путина эта пауза – как кислород": Зеленский назвал еще одну опасность для Украины

Генерал Теплинский попал под удар ВСУ: подробности атаки на корабль оккупантов 3554

Генерал Теплинский попал под удар ВСУ: подробности атаки на корабль оккупантов

Последние новости

13:15

Врачи запретили Фаготу Михайлюте петь - что случилось

12:55

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

12:34

Сколько шагов надо проходить каждую неделю, чтобы продлить жизнь на 3 года: ответ ученых

12:28

"Начнет мстить Путину": Кочетков объяснил, кто лучше для Украины - Байден или ТрампВидео

12:28

Таисия Повалий назвала свою национальность и раскрыла пропагандистскую миссиюВидео

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
12:13

Елена Кравец показала себя в школьные годы

12:02

"Масштабы и последствия": эксперт раскрыл, когда войска НАТО могут прибыть в УкраинуВидео

12:01

"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

11:33

Чем можно заменить крахмал в рецептах: 5 неожиданных вариантов

Реклама
11:26

Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, деталиВидео

11:13

"Бавовна" в РФ: СБУ атаковала дронами три нефтезавода - СМИ

11:04

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

10:59

"Несутся в сторону границы с Молдовой": Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье

10:40

Батарея прослужит дольше: 1 функция, которую нужно включить на айфоне

10:31

"Козырь в переговорах": Путин отреагировал на рейд РДК и Легиона свобода России

10:20

Лучшая проверка внимательности: нужно за 9 секунд найти птичку на дереве

10:17

Дать отдых 330 тысячам военных: в Минобороны раскрыли планы по мобилизации

10:17

"РФ готова к ядерной войне": Путин заявил о подготовке к удару

09:46

"Страшные взрывы": Могилевская записала видео во время обстрела Кривого Рога

09:40

Путин захотел мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия

Реклама
09:28

Выход на границы 91-го – отсрочка новой войны: боец ВСУ раскрыл победный сценарий

09:02

Гороскоп на завтра 14 марта 2024: Скорпионам пора что-то менять, Ракам - звонок

08:53

Променять мощь и силу на безвизмнение

08:33

Китайский гороскоп на 14 марта: Змее - неприятности, Обезьяне - удачная сделка

08:30

Операция РДК и Легиона свобода в России: Данилов вынес вердикт Путину и Кремлю

08:23

В России - взрывы и пожары: дроны атаковали нефтезавод в Рязани и еще три областиВидео

07:41

Тактика "тысячи порезов" и активная оборона: на фронте настала тупиковая ситуация - Spiegel

06:47

Орбан озвучивает Трампа или Путина?мнение

06:40

"Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах: есть жертвыФото

05:50

Шольцу угрожают расследованием из-за отказа предоставить Украине Taurus

05:24

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: не останется и следа от клея

04:52

Когда закончится глобальная война: астролог назвал самый тяжелый год для Украины

04:30

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ

03:59

Завещание Мэттью Перри: кому достанутся деньги и имущество звезды "Друзей"

03:30

Ведущая Надежда Матвеева вырвала микрофон у журналистки: причину назвали

03:20

Мадонна на концерте потребовала фаната-колясочника встатьВидео

02:50

Только гений увидит кота за 8 секунд: сложная загадка на внимательность

02:17

Как распознать просроченное яйцо: есть 2 проверенных способа

01:45

"Разговор глухого с немым": Жданов оценил, чем могут закончиться переговоры с РФ

01:36

"Продолжается борьба за жизнь": среди пострадавших есть дети, которым нет и года - ОВАФото

Реклама
01:00

Блинчики-синнабоны: удивительный рецепт на Масленицу, о котором вы не слышали

00:36

Украина будет мстить: Зеленский пригрозил РФ ответным ударом за обстрел Кривого РогаФото

00:30

Дочь Константина Меладзе показала красотку-маму на редком фото

12 марта, вторник
23:18

Евровидение-2024: кто в борьбе за победу дышит Украине в затылок - букмекеры

22:55

Эрдоган ждет встречи с Путиным: сделал заявление по переговорам с Украиной

22:55

"Должны отобрать": Симоньян угрожает Пугачевой потерей замка

22:50

Вырезали двери, чтобы спасти людей: все подробности ракетного удара по Кривому РогуФотоВидео

22:49

Венгрия "серьезно обиделась" на Байдена из-за критики Орбана: вызвали посла США

22:26

Молодая жена Виктора Павлика ошарашила своим видом "до"

22:16

Поход на Москву и свержение Путина: чего добиваются ополченцы в двух областях России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять