Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине - блогер

Беспалов продолжает утверждать, что брак Потапа и NK теперь существует лишь на бумаге.

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Настя Каменских бросила Потапа и перебралась к новому избраннику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских уже около года борется со слухами о том, что в ее браке с певцом и музыкальном продюсером Потапом серьезные проблемы. Тем не менее поклонники пары находят все новые и новые доказательства того, что артисты на грани развода.

Одним из самых больших приверженцев теории про развод Потапа и Насти является блогер-сплетник Богдан Беспалов. Недавно он поделился слухом о том, что Каменских не просто нашла мужу замену, а уже давно перебралась к новому избраннику.

"Настя Каменских с новым мужчиной живет в Испании, у нее все хорошо. Потап где-то далеко. Все что Анастасия могла выжать из Потапа, она выжала. И сейчас она наконец наслаждается жизнью", - сообщил блогер на своем YouTube-канале.

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Также он рассказал, что новый возлюбленный NK - мужчина зажиточный. Он с радостью вкладывается в певицу и ее карьеру, которую она решила строить в Испании. Источники Беспалова сообщают, что Каменских планирует окончательно покинуть Украину, "но выступать под украинским флагом, периодически сюда приезжать, снимать контент и делать вид, что красивая украинка танцует гопака".

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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