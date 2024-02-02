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Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Винник вернуть приязнь украинцев

Дмитрий Видоменко
2 февраля 2024, 08:55
Продюсер Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у некогда самых известных артистов – певца Олега Винника и рэпера Потапа.
Винник, Кондратюк
Игорь Кондратюк рассказал, что сможет помочь Виннику вернуть расположение украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН

Телеведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у певца Олега Винника и рэпера/продюсера Потапа (Алексея Потапенко). Свое видение он высказал в интервью порталу "Обозреватель".

Кондратюк предполагает, что эти, которые выехали после начала полномасштабного военного вторжения РФ из Украины и за это получившие громадные ушаты критики от украинцев, все же будут иметь шансы вернуть расположение части своей прежней аудитории.

"Сделает ли карьеру, когда вернется домой Потап, Винник – большой вопрос. Скорее всего, Виннику и Потапу это будет легче, потому что могут написать пару шлягеров, которые возьмут в ротацию. И это будет возвращение", ‒ сказал он.

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Кроме того, Кондратюк вспомнил неоднозначное поведение своего бывшего подопечного ‒ Виталия Козловского ‒ который и вовсе уступал в Москве в 2016 году.

"Хотя, знаете ли, президент Зеленский вручил Виталию Козловскому, выступавшему на дне Победы в Москве в 2016 году, орден. Певцу, который произносил слова, что ему безразлично, чей Крым. Поэтому никогда не говори "никогда", – подытожил продюсер.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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Игорь Кондратюк Олег Винник новости шоу бизнеса
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