MamaRika рассказала про фит с Повалий и жестко припечатала предательницу

Когда-то МамаРика и путинистка Тая стояли на одной сцене.

https://stars.glavred.info/mamarika-rasskazala-pro-fit-s-povaliy-i-zhestko-pripechatala-predatelnicu-10583546.html Ссылка скопирована

MamaRika раскритиковала Таисию Повалий за ее антиукраинскую позицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official, instagram.com/tpovaliy_best

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) знакома с певуньей-предательницей Таисией Повалий лично. Артистка-путинистка была в жюри одного из сезонов "Фабрики звезд", когда за победу боролись конкурсанты из Украины и из страны-оккупанта.

Ранее МамаРика уже рассказывала, что на шоу Повалий вела себя очень непорядочно, и Кочетова, на тот момент еще совсем юная артистка, поняла, что Тая - не самый хороший человек.

Полномасштабная война лишь утвердила MamaRika в ее мнении про Повалий. Теперь она не сдерживает свои эмоции, когда говорит про предательницу - в интервью для NABARI она отвела душу.

видео дня

В частности МамаРика намекнула, что до 24 февраля 2022 года ее нередко пытались заткнуть, когда она нелестно отзывалась о Повалий. Это же подтвердил и муж певицы Сергей Середа.

Впрочем, MamaRika придерживалась и придерживается своего мнения: "Таюся — [нехороший человек]. Я это не раз говорила, и даже кто-то там, еще дожили люди, которые защищали ее. Я была в шоке. С ней я бы точно не захотела записать фит".

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости:

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред