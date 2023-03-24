"Мочила жестко": MamaRika рассказала, как Повалий издевалась над украинцами на "Фабрике звезд"

MamaRikа вспомнила свое участие в проекте "Фабрика звезд" и рассказала, что Таисия Повалий специально занижала баллы украинским артистам.

Таисия Повалий, MamaRikа / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица MamaRika (псевдоним Анастасии Кочетовой) рассказала о том, как певица Таисия Повалий (уроженка Киевщины, известная своей поддержкой путинского режима и много лет живущая в стране-агрессоре, РФ) еще много лет назад всячески пыталась на русском ТВ унижать украинских артистов.

Как говорит MamaRika, в 2012 году Повалий работала в жюри реалити-шоу пропагандистского Первого канала − "Фабрика звезд. Россия – Украина"

"Я ее не воспринимаю и сейчас за все, что она сделала. Еще тогда, когда в Украине она считалась артисткой, мы думали, что она наша. Извиняюсь, это [создание – грубо] сидело в жюри и нас мочило. Своих украинских артистов. Логично, если ты наша, то ты своих поддерживаешь всеми силами. А она нам ставила 1-2 балла. Она нас сливала, потому что ей сказали это делать. Продажное [создание – грубо], я не могу себя сдержать", – сказала певица.

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По словам девушка, она даже подходила к супругу и продюсеру Повалий Игорю Лихуте – для того, чтобы разобраться с ситуацией и спросить, почему та позволяет себе издеваться над своими соотечественниками.

"Время расставило все на свои места, где она сейчас, ты знаешь. Она нас мочила жестко, я потом подходила к ее мужу Лихуте и говорила: "Что вы творите, у вас совесть есть, мы свои". Мы скандалили. Эта [грязь − грубо] еще тогда проявлялась", – подытожила MamaRika.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, что она захотела говорить лишь с пропагандистскими СМИ, а о войне, которую Путин развязал против Украины, она не сказала ни слова.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Позднее украинцы жутко возмутились Таисией Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софией Ротару "Червона рута".

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