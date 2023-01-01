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Позорище белобрысое: запроданка Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь хитом Софии Ротару

1 января 2023, 11:09
Пока РФ в праздничную ночь атаковала Украину "шахедами" Тая трясла престарелыми коленками в компании пропагандистов.
Таисия Повалий
Таисия Повалий выступила на российском "голубом огоньке" с песней Софии Ротару / instagram.com/tpovaliyofficial

Летом певица-предательница Таисия Повалий приняла участие в концертном туре, посвященном памяти заядлого путиниста Иосифа Кобзона. При этом про войну в Украине, которую развернула ее горячо любимая РФ, она продолжает упорно молчать.

Казалось, ниже Повалий падать было уже некуда, однако артистка доказала, что очень талантлива. По крайней мере в том, что касается искусства лицемерия.

Один из главных пропагандистских телеканалов РФ пригласил Таисию приять участи в новогоднем "голубом огоньке". Она вцепилась в эту возможность подзаработать свои 30 сребреников, и выскочила на сцену с украиноязычной песней.

Таким образом "хорошие русские", пока их армия в новогоднюю ночь устроила ракетный террор на территории Украины, развлекались под легендарную песню Червона рута, которую исполняет украинская певица София Ротару.

Роликом с фрагментом своего позорного выступления Повалий поделилась на своей странице в Instagram. Похоже, разум артистки окончательно затмила роспропаганда - к циничному ролику она оставила не менее циничную подпись: "Сохраняем Традиции и Духовные ценности для будущих поколений! С Любовью к Вам и самыми лучшими пожеланиями, всегда Ваша Таисия Повалий! ❤️❤️❤️".

Массированная ракетная атака РФ на Новый год

Напомним, в Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в различных областях. Страна-агрессорша Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень вреда. Были "прилеты" в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате ракетной атаки уже известно об одном погибшем и 13 пострадавших. "Прилеты" были в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. В частности, вблизи станции метро "Дворец Украины" было попадание в отель.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что во время этой атаки Силы обороны Украины сбили 12 из более 20 крылатых ракет врага.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия, которая является государством-террористом и осуществляет войну против украинского народа и государственности, никогда не сломает Украину.

Также в городах Джанкой и Евпатория во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Они произошли как раз в то время, когда страна-агрессор РФ осуществляла массированный ракетный обстрел Украины.

Также российские оккупанты в новогоднюю ночь на 1 января 2023 года запустили по Украине ракеты и десятки дронов-камикадзе. Во время российской атаки были "прилеты", ПВО сбило более сорока "шахедов".

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