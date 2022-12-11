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Денис Повалий обратился к запроданке-маме впервые за время войны

11 декабря 2022, 13:59
Музыкант вспомнил, чем занимался с Таисией Повалий в первый день полномасштабной войны.
Таисия Повалий, Денис Повалий
Денис Повалий обратился к Таисии Повалий в День ее рождения / instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denys.povalii

Украинский музыкант Денис Повалий во время полномасштабной войны в Украине принял позицию борьбы за мир во всем мире, тем не менее предательства своей матери, Народной артистки Украины Таисии Повалий, не одобряет.

Неизвестно, поддерживают ли они связь, ведь Денис мотается по заграницам в попытках построить музыкальную карьеру, а его мама - лижет пятки правительственной верхушке в стране-агрессоре.

Несмотря на это музыкант не отрекся от непутевой матери, и даже поздравил ее с Днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал музыкальный номер на песню его авторства, который мама с сыном исполнили вместе на российском телевидении 24 февраля.

"С Днем рождения, дорогая мама! Знай, что я люблю тебя, и не важно кто там что говорит (и что ты делаешь или не делаешь). Иронично, но этот эпизод был записан 24 февраля 2022 года... Спасибо тебе, Архитектор на небесах, что у меня была возможность записать немного хорошей музыки с самыми близкими людьми. Единственное, на что я надеюсь, так это что лучшее будущее впереди. И прежде всего нам нужно молиться именно об этом", - подписал ролик Денис.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

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