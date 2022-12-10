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Благодарю за все и за себя хорошенькую: Повалий поздравила себя с днём рождения и забыла, сколько ей лет

10 декабря 2022, 16:59
Певица на этот раз возомнила себя святой и отвесила себе миллион комплиментов.
Таисия Повалий
Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская запроданка, предательница Тасисия Повалий продолжает жить свою праздную жизнь, декларируя абсолютное счастье в России, в то время, как ее родину, Украину, бомбят российские ракеты, лишая миллионы людей без света и тепла.

Религиозная Повалий также вспомнила о своем дне рождении, которое отмечает в "праздник чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Знамение". Предательница отметила, что она постоянно просит заступничества у этой сильной иконы. Оно ей очевидно понадобится, если она решит вернуться в Украину.

"Благодарю Бога, что я пришла на Землю именно в этот благословенный день! Спасибо моей мамочке, что родила и воспитала меня такую хорошенькую. Вчера давала интервью по поводу своего рождения и не могла посчитать сколько точно мне лет, помню, что где-то между 55-тью и 60-тью. Но, чувствую, что душенька моя совсем юная. Радуюсь жизни и Благодарю Небеса за все", - сообщила Повалий, которая считает себя чуть ли не святой.

Напомним, ранее Повалий, как и ее коллега-запроданка Ани Лорак, которая "несет миру любовь", она "разбрызгивает" ее на своих подписчиков. "Делюсь с вами любовью, дорогие мои подписчики! Самый исцеляющий душу свет!" - бредит предательница.

Отметим, что Повалий настолько много сделала пластических операций, что узнать ее трудно.

Напомним, ранее Денис Повалий, сын певицы-запроданки Таисии Повалий, которая несмотря на войну в Украине продолжает выступать в России, поддерживая таким образом убийства мирных украинских жителей, отреагировал на критику музыкального российского критика Сергея Соседова.

Этот "знаток", который долгое время кормился в Украине и не брезговал украинской зарплатой, заявил, что благодаря своей матери, Денис имеет возможность "жить в Испании". На что Денис Повалий ответил, что "благодаря им, он имеет возможность бежать" (имеется ввиду нападение России на Украину - авт.).

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