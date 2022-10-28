'А раньше жаловался на финансы': сын Повалий распек критика Соседова

Денис Повалий / instagram.com/denis.povaliy

Денис Повалий, сын певицы-запроданки Таисии Повалий, которая несмотря на войну в Украине продолжает выступать в России, поддерживая таким образом убийства мирных украинских жителей, отреагировал на критику музыкального российского критика Сергея Соседова.

Этот "знаток", который долгое время кормился в Украине и не брезговал украинской зарплатой, заявил, что благодаря своей матери, Денис имеет возможность "жить в Испании". На что Денис Повалий ответил, что "благодаря им, он имеет возможность бежать" (имеется ввиду нападение России на Украину - авт.).

Кроме того, Повалий указал на то, что Соседов, видимо, забыл, как "просил денег на ФБ". "А теперь, видимо, с финансами получше стало", - добавляет он.

"Соседов раньше и Пугачеву боготворил. Теперь, наверное, с финансами стало получше", — резюмировал сын Повалий.

Между тем, сториз с перепалкой пропали из акаунта Повалий, а осталось лишь одно пожелание из серии "всем добра и пусть мир станет лучше".

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Зато рассказала об особенностях интимной жизни с продюсером, мужем и по совместительству заядлым рашистом Игорем Лихутой. Так Повалий рассказала, что второй раз становиться матерью не планирует из-за возраста (ей 57), при этом успела "укусить" Пугачеву, которая стала мамой во второй раз в 64 года, воспользовавшись суррогатным материнством.

"Я считаю, что если рожать, то самой!" - гордо заявила предательница, но затем отметила, что ее нынешний муж никогда не просил ее о детях. Кроме бездетности, их союз, похоже, начинает угасать и на интимном уровне.

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