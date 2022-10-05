"Что-то там у нее кардинальное случится": экстрасенс предсказала судьбу запроданки Повалий в РФ

Таисия Повалий закончит свою жизнь в РФ - экстрасенс предсказала судьбу предательницы / instagram.com/tpovaliyofficial

57-летняя певица украинского происхождения Таисия Повалий сильно разочаровала своих поклонников решением молчать о войне в Украине и продолжать гастроли по РФ.

Ее стремление отгородиться от страны, которой она обязана карьерой и известностью, многим кажется кощунством. Тем не украинский шоу-бизнес махнул на предательницу рукой - дома ее давно не ждут и потеряли к ней всякое уважение.

Однако противоречивая фигура Повалий до сих пор вызывает всеобщий интерес. В эфире Таня+ известная экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, какая судьба ожидает певицу-запроданку.

"Это нормальная ее судьба. Она будет жить, зарабатывать деньги, никто сюда возвращаться не будет. Сказать, что что-то там у нее кардинальное случится… Я не вижу. Человек будет доживать там. Я, насколько понимаю, в Украину ей нельзя. Так что там она и будет жить", - рассказала таролог.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины - в числе главных кандидатов Таисия Повалий.

Тем временем предательница Украины и звания Народной артистки Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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