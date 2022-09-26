Таисия Повалий рассказала о процедуре, которая изуродовала ей лицо / instagram.com/tpovaliyofficial

57-летняя певица украинского происхождения Таисия Повалий страдает фобией с момента, как начала делать свои первые шаги на сцене - она боится постареть и потерять зрителя из-за своего неприглядного внешнего вида.

Поэтому ее практически маниакальное стремление сохранить молодость сыграло с ней злую шутку. На себе Повалий испытала, наверное, весь спектр услуг по омоложению, который может предложить косметический кабинет или пластический хирург.

Ожидаемо, что результат оказался плачевным - лицо певицы время от времени покрывается буграми, которые невозможно скрыть ни косметикой, ни удачным сценическим светом. Да и от естественной красоты самой Повалий, мало что осталось: на фотографиях "до и после", она выглядит абсолютно другим, малопривлекательным человеком.

Сама артистка признается, что ее лицо искажается и меняется из-за неудачного укола красоты: в носогубную складку ей вкололи гель, который теперь "мигрирует" под кожей лица так, как ему заблагорассудится.

В местах его скопления он не только растягивает и без того пострадавшую от пластики кожу, но еще и приводит к воспалениям.

"У меня до сих пор в лице мигрирует этот гель. И я советую всем женщинам хорошо изучать тему перед тем, как что-то себе сделать", - цитируют Повалий росСМИ.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины - в числе главных кандидатов Таисия Повалий.

Тем временем предательница Украины и звания Народной артистки Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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