Критик Соседов публично отчитал Повалий: "Да нет ничего стыднее!"

Лекцию на морально-этическую тему от переобувшегося Соседова слушать просто смешно.
Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который долгое время строил карьеру в Украине, а теперь во всю поливает нашу страну грязью, принялся учить уму-разуму сына Таисии Повалий.
Денис предпочитает не комментировать похабное поведение предательницы матери, которая игнорирует войну в Украине и продолжает гастроли в РФ. Музыкант попросил не втягивать его в скандалы, связанные с мамой-запроданкой.
Соседов считает такую позицию Дениса возмутительной и заслуживающей порицания. Саму Повалий он по какой-то неведомой причине боготворит. Критик утверждает, что сын не должен относиться так к матери, какой бы неадекватной она не была.
"Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее!" - заявляет Соседов Prozvezd.info.
"Тая будет востребована всегда: вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего, говорит об её уме. Что она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от всех остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек - благодарный России. А сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает", - одобрил предательство певицы критик.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины - в числе главных кандидатов Таисия Повалий.
Тем временем предательница Украины и звания Народной артистки Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.
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