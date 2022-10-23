Таисия Повалий рассказала об интимной жизни с Игорем Лихутой / instagram.com/tpovaliyofficial

Певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Зато рассказала об особенностях интимной жизни с продюсером, мужем и по совместительству заядлым рашистом Игорем Лихутой. Так Повалий рассказала, что второй раз становиться матерью не планирует из-за возраста (ей 57), при этом успела "укусить" Пугачеву, которая стала мамой во второй раз в 64 года, воспользовавшись суррогатным материнством.

"Я считаю, что если рожать, то самой!" - гордо заявила предательница, но затем отметила, что ее нынешний муж никогда не просил ее о детях. Кроме бездетности, их союз, похоже, начинает угасать и на интимном уровне.

Так 57-летняя запроданка призналась, что не уверена, что Лихута - ее последний муж. Внимания он ей, как женщине, практически не уделяет.

"Игорь все время в наушниках сидит. А я перед ним - в пеньюаре. Но он на меня не смотрит в этот момент. Его в этот момент только передачи интересуют!" - рассказывает Повалий.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины - в числе главных кандидатов Таисия Повалий.

Тем временем предательница Украины и звания Народной артистки Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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