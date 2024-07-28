Владимир Остапчук показал первые "фото" малыша, и раскрыл детали беременности

Несколько дней назад шоумен Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка Екатерина Полтавская, объявили, что ждут ребенка. Для ведущего это будет уже третий малыш, для его избранницы - первый.
Счастье супругов так велико, что они, обычно очень скрытные в том, что касается их личной жизни, готовы рассказывать про беременность весьма открыто. Так в своем блоге в Instagram Остапчук ответил поклонникам на вопросы и ребенке.
Шоумен показал снимки УЗИ, и признался, что они пока не знают, кого ожидают, но скоро планируют провести гендер-пати. Впрочем, и для мальчика, и для девочки Остапчуки имена уже придумали.
Также Владимир рассказал, что ребенок родится в конце декабря - сейчас Екатерина на 20 неделе беременности, то есть срок уже почти 5 месяцев.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
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