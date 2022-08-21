Лопес и Аффлек громко второй раз отпраздновали свадьбу: фото роскошного праздника

Лопес и Аффлек громко второй раз отпраздновали свадьбу / https://ua.depositphotos.com/

Оскароносный режиссер и актер Бен Аффлек и легендарная певица Дженнифер Лопес, которые тайно вступили в брак в Лас-Вегасе месяц назад, с размахом организовали себе вторую свадебную церемонию. Об этом пишет Daily Mail, на праздник влюбленные пригласили родных и близких.

В частности, молодожены позвали множество гостей. В том числе, дети Бена Аффлека от первого брака – дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл. Интересно, что приглашение получила и бывшая супруга актера — Дженнифер Гарнер. Но та якобы не смогла приехать. А Лопес также позвала своих детей от брака с Марком Энтони ‒ близнецы Макс и Эмми.

Также среди почетных гостей на свадьбе были актер Мэтта Дэймона с женой Лусианой Баррозу, режиссер Кевина Смита и актер Джейсон Мьюз.

Свадьба состоялась в особняке Бена Аффлека в городе Райсборо, штат Джорджия. Всю локацию торжественно украсили, а вокруг молодоженов было множество живых цветов.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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