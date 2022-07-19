Лопес побаловала фанатов фото со своей тайной свадьбы с Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / onthejlo.com

Легендарная американская актриса и певица (звезда латинской поп-музыки) Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фото со своей тайной свадьбы в Лас-Вегасе с голливудской звездой, актером и режиссером, Беном Аффлеком. Фото и видео певица опубликовала для подписчиков своего собственного сайта.

"С лучшими свидетелями, которых только можно себе представить, в платье из старого фильма и куртке из шкафа Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца наших дней. Это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить", – написала Лопес.

Певица также добавила - то, о чем они с Аффлеком мечтали давным-давно, стало реальностью.

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Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рената Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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