Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком, поделилась на своей странице в Instagram видео с гендер-пати.
Оказалось, что Ребрик и Андрей Дикий ждут третью девочку.
В частности, звезда поделилась видео, как они всей семьей организовали вечеринку, чтобы узнать пол будущего малыша.
В самый торжественный момент Лилия Ребрик и Андрей Дикий запустили специальные спреи. Оба оказались розовыми, что означает, что у пары будет еще одна девочка.
На видео - гендер пати Лилии Ребрик:
Напомним, ранее Лилия Ребрик заинтриговала своим постом, где показала видео с гендер-пати. Только вот видео оказалось черно-белым, поэтому понять пол будущего малыша оказалось невозможным.
Напомним, ранее в комментариях к счастливым беременным фото Лилии Ребрик многие написали о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу. Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем.
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