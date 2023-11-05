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Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка

Алена Кюпели
5 ноября 2023, 19:22
Лилия Ребрик и Андрей Дикий станут родителями в третий раз.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий ждут третью девочку
Лилия Ребрик и Андрей Дикий ждут третью девочку / Коллаж Главред, фото Instagram/liliia_rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком, поделилась на своей странице в Instagram видео с гендер-пати.

Оказалось, что Ребрик и Андрей Дикий ждут третью девочку.

В частности, звезда поделилась видео, как они всей семьей организовали вечеринку, чтобы узнать пол будущего малыша.

видео дня

В самый торжественный момент Лилия Ребрик и Андрей Дикий запустили специальные спреи. Оба оказались розовыми, что означает, что у пары будет еще одна девочка.

На видео - гендер пати Лилии Ребрик:

Напомним, ранее Лилия Ребрик заинтриговала своим постом, где показала видео с гендер-пати. Только вот видео оказалось черно-белым, поэтому понять пол будущего малыша оказалось невозможным.

Напомним, ранее в комментариях к счастливым беременным фото Лилии Ребрик многие написали о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу. Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем.

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Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
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