Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

Музыкальный продюсер Елена Мозговая трогательно чтит память о погибшем отце - легенде украинской сцены и Народном артисте Украины Николае Петровиче Мозговом. Впрочем, крайне теплые отношения Елену связывают и с ее матерью - Виолеттой Борисовной.
На днях вдова Мозгового отпраздновала свое 69-летие. Вечеринка, вероятно, прошла в кругу близких. Праздничную фотографию с мамой продюсер опубликовала на своей странице в Facebook. Женщины позируют в полный рост в стильных одноцветных луках.
"Мамочка на своем дне рождения была королева. Люблю тебя, моя самая лучшая! И главное – будь мне здорова", - пишет Елена.
В комментариях, помимо искренних пожеланий долгих лет и здоровья Виолетте Борисовне, поклонники Мозговой отмечают ее феноменальное сходство с матерью, которое с годами стало еще более ярким.
Ранее внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, на фоне слухов про расставание с бойфрендом-миллионером, лишилась своих длинных локонов - девушка решила сменить имидж.
Также стало известно, что в семье украинской ведущей Леси Никитюк случилось горе. Она потеряла близкого человека и поделилась в блоге трогательными воспоминаниями о нем.
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