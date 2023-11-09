Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

Елена Мозговая поделилась с поклонниками редким фото с мамой в честь особенного праздника.

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Елена Мозговая показала, как выглядит ее мама сейчас / коллаж: Главред, фото: Facebook Olena Mozgova

Музыкальный продюсер Елена Мозговая трогательно чтит память о погибшем отце - легенде украинской сцены и Народном артисте Украины Николае Петровиче Мозговом. Впрочем, крайне теплые отношения Елену связывают и с ее матерью - Виолеттой Борисовной.

На днях вдова Мозгового отпраздновала свое 69-летие. Вечеринка, вероятно, прошла в кругу близких. Праздничную фотографию с мамой продюсер опубликовала на своей странице в Facebook. Женщины позируют в полный рост в стильных одноцветных луках.

"Мамочка на своем дне рождения была королева. Люблю тебя, моя самая лучшая! И главное – будь мне здорова", - пишет Елена.

видео дня

В комментариях, помимо искренних пожеланий долгих лет и здоровья Виолетте Борисовне, поклонники Мозговой отмечают ее феноменальное сходство с матерью, которое с годами стало еще более ярким.

Елена Мозговая показала, как выглядит ее мама сейчас / Facebook Olena Mozgova

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