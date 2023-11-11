'Спасибо, что без венка': ведущему 'Кто сверху' в больницу прислали необычный подарок

Богдан Шелудяк постепенно выздоравливает после того, как ему был установлен редкий диагноз - синдром Гиена-Барре.

https://stars.glavred.info/spasibo-chto-bez-venka-vedushchemu-kto-sverhu-v-bolnicu-prislali-neobychnyy-podarok-10515982.html Ссылка скопирована

Богдан Шелудяк рассказал о самочувствии и показал подарок фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com bushe8 / скриншот видео bushe8

Богдан Буше, известный ведущий шоу "Кто сверху", сообщил своим поклонникам о постепенном выздоровлении после диагноза синдрома Гиена-Барре, который ему был поставлен две недели назад. Звезда находится на стационарном лечении, где делится своими впечатлениями и событиями в Instagram.

В своем последнем видео Богдан рассказал о неожиданном подарке от одного из поклонников - букете красных роз, который поразил ведущего. Он выразил благодарность за поддержку и в шутку отметил, что передавать ему молитвы не надо, ведь ему кажется, что его уже "отпевают".

"Помните, я вас просил не присылать мне молитвы, потому что мне кажется, что вы меня отпеваете. Мне прислали цветы. Немного шок. Спасибо, что без венка", - сказал Шелудяк. видео дня

Цветы, которые подарили ведущему / Фото: Скрин видео bushe8

Также Богдан описал свое нынешнее положение как "странные ощущения", сравнивая его с явлением сонного паралича, где человек видит и понимает все, но ограничен в движении.

"Странные ощущения. Почти две недели просто выпали из жизни. Лежал и ждал, пока станет легче. Как будто я был в каком-то сонном параличе, где все видел и понимал, но скован по рукам и ногам", - описал ведущий свое положение.

На видео также заметно состояние палаты в больнице. Изношенные стены и рваный пол вызвали изрядное беспокойство фанатов ведущего.

Болезнь Богдана Буше

Синдром Гийена-Барре, которым больной Богдан, является редким неврологическим заболеванием. Это аутоиммунное заболевание, при котором собственный иммунитет организма атакует нервную систему. Основные симптомы включают слабость в нижних и верхних конечностях, проблемы с речью и движениями.

Синдром развивается быстро, часто начинается с вирусной инфекции и может привести к временному параличу мышц. Лечение включает иммунотерапию и физическую реабилитацию. Люди с синдромом Гийена-Барре часто возвращаются к полноценной жизни, но процесс выздоровления может быть длительным.

Напомним, 2 ноября блогер Богдан Шелудяк раскрыл важные детали своего состояния здоровья, Он сообщил, что страдает редким заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Это неврологическое заболевание влияет на периферическую нервную систему, приводя к слабости мышц, параличу и другим проблемам с координацией движений.

Также Богдан рассказал о симптомах заболевания, которые проявляются в нем. Ведущий поделился, что у него немеют конечности и затруднена речь. Он отметил, что находится в состоянии, напоминающем эффект тяжелого алкогольного опьянения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.