'Спасибо, что без венка': ведущему 'Кто сверху' в больницу прислали необычный подарок

Богдан Буше, известный ведущий шоу "Кто сверху", сообщил своим поклонникам о постепенном выздоровлении после диагноза синдрома Гиена-Барре, который ему был поставлен две недели назад. Звезда находится на стационарном лечении, где делится своими впечатлениями и событиями в Instagram.
В своем последнем видео Богдан рассказал о неожиданном подарке от одного из поклонников - букете красных роз, который поразил ведущего. Он выразил благодарность за поддержку и в шутку отметил, что передавать ему молитвы не надо, ведь ему кажется, что его уже "отпевают".
"Помните, я вас просил не присылать мне молитвы, потому что мне кажется, что вы меня отпеваете. Мне прислали цветы. Немного шок. Спасибо, что без венка", - сказал Шелудяк.видео дня
Также Богдан описал свое нынешнее положение как "странные ощущения", сравнивая его с явлением сонного паралича, где человек видит и понимает все, но ограничен в движении.
"Странные ощущения. Почти две недели просто выпали из жизни. Лежал и ждал, пока станет легче. Как будто я был в каком-то сонном параличе, где все видел и понимал, но скован по рукам и ногам", - описал ведущий свое положение.
На видео также заметно состояние палаты в больнице. Изношенные стены и рваный пол вызвали изрядное беспокойство фанатов ведущего.
Болезнь Богдана Буше
Синдром Гийена-Барре, которым больной Богдан, является редким неврологическим заболеванием. Это аутоиммунное заболевание, при котором собственный иммунитет организма атакует нервную систему. Основные симптомы включают слабость в нижних и верхних конечностях, проблемы с речью и движениями.
Синдром развивается быстро, часто начинается с вирусной инфекции и может привести к временному параличу мышц. Лечение включает иммунотерапию и физическую реабилитацию. Люди с синдромом Гийена-Барре часто возвращаются к полноценной жизни, но процесс выздоровления может быть длительным.
Напомним, 2 ноября блогер Богдан Шелудяк раскрыл важные детали своего состояния здоровья, Он сообщил, что страдает редким заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Это неврологическое заболевание влияет на периферическую нервную систему, приводя к слабости мышц, параличу и другим проблемам с координацией движений.
Также Богдан рассказал о симптомах заболевания, которые проявляются в нем. Ведущий поделился, что у него немеют конечности и затруднена речь. Он отметил, что находится в состоянии, напоминающем эффект тяжелого алкогольного опьянения.
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