Сергей Притула сравнил Лесю Никитюк с лошадью - ведущая ответила

Украинская ведущая Леся Никитюк умеет посмеяться над собой. На своей странице в Instagram она выложила серию фото в роскошном луке. Она позировала рядом с изящной черной лошадью.
Не дожидаясь оскорбительных комментариев к снимкам, она опубликовала их самостоятельно в подписи к ним, намекнув, что хейтеры за свою токсичность могут попасть в ад. Впрочем, поупражняться в остроумии решила не только ведущая.
В комментариях отметился и шоумен и волонтер Сергей Притула, с которым Никитюк работала над шоу "Хто зверху". Солеными шутками в адрес друг друга они обмениваются даже сейчас.
Так Притула, комментируя фото Леси с лошадью, отметил, что в кадре присутствуют целых "три лошадиных силы". Никитюк остроумную шутку оценила, и ответила бывшему коллеге смеющимися эмодзи.
Ранее 67-летний датский кинорежиссер Ларс Фон Триер сообщил, что ищет любовь в интернете - он отметил, что избранница должна стать его музой, а также честно признался в своих проблемах со здоровьем.
Также в сети обсуждают возможный роман блогерши Даши Квитковой. После развода с одним "холостяком", шоуменом Никитой Добрыниным, ей приписывают роман с другим участником романтического реалити.
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