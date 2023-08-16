Сергей Притула сравнил Лесю Никитюк с лошадью - ведущая ответила

Притула и Никитюк продолжают подкалывать друг друга несмотря на то, что больше не работают вместе.

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Сергей Притула едко прокомментировал фото Леси Никитюк с лошадью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк умеет посмеяться над собой. На своей странице в Instagram она выложила серию фото в роскошном луке. Она позировала рядом с изящной черной лошадью.

Не дожидаясь оскорбительных комментариев к снимкам, она опубликовала их самостоятельно в подписи к ним, намекнув, что хейтеры за свою токсичность могут попасть в ад. Впрочем, поупражняться в остроумии решила не только ведущая.

В комментариях отметился и шоумен и волонтер Сергей Притула, с которым Никитюк работала над шоу "Хто зверху". Солеными шутками в адрес друг друга они обмениваются даже сейчас.

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Так Притула, комментируя фото Леси с лошадью, отметил, что в кадре присутствуют целых "три лошадиных силы". Никитюк остроумную шутку оценила, и ответила бывшему коллеге смеющимися эмодзи.

Сергей Притула едко прокомментировал фото Леси Никитюк с лошадью / instagram.com/lesia_nikituk

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