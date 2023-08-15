"Квиткова гуляет с экс-холостяком": в сети обсуждают возможный роман блогерши

Блогерше Квитковой не раз приписывали разные романы, после развода с Никитой Добрыниным.
Похоже, в украинском шоу-бизнесе назревает новый скандал. По крайней мере, по украинскому интернету разлетелся новый слух: украинская блогерша Даша Квиткова "гуляет" с экс-холостяком и бывшим парнем Анна Богдан - Михаилом Заливако.
Об этом написали комментаторы под постом бывшей подруги Заливако - Анны Богдан.
Кроме того, эта информация прозвучала и у блогера-сплетника Богдана Беспалова. По словам ведущего, Квиткову и Заливако якобы не раз видели гуляющими поздними вечерами по французскому кварталу.
На видео - блогер более подробно рассказывает о том, что ему донесли его информаторы - "котята".