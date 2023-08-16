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"Я алкоголик, ищу музу": 67-летний Ларс Фон Триер ищет любовь в интернете

Анна Подгорная
16 августа 2023, 02:55
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Немолодой режиссер не стал скрывать свои недостатки от потенциального партнера.
Ларс Фон Триер
Ларс Фон Триер ищет музу через Инстаграм / ua.depositphotos.com

Датский режиссер и сценарист Ларс Фон Триер ("Догвиль", "Меланхолия", "Нимфоманка") в 2022 году решил сделать паузу в своей карьере после того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона. Он думал потратить это время на наблюдение за своей жизнью в разрезе болезни, и на поиск способов продолжать творить в новых условиях.

И первым элементом новой главы своей жизни он, вероятно, видит новые романтические отношения. На своей странице в Instagram Фон Триер выложил ролик, который сам назвал в видео старомодным объявлением из колонки знакомств.

"Не знаю, во что я себя втянул на этот раз. Поэтому, прежде чем я утону в самодовольной рекламе, позвольте мне прояснить несколько вещей. Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и на данный момент контролируемый алкоголизм. Короче говоря, если повезет, у меня еще осталось по идее несколько приличных фильмов в запасе. Все это выглядит, как поиск знакомств старой школы, где я, не имея ни малейшего понятия о социальных сетях, ищу девушку / музу. И несмотря на все сплетни, я все же настаиваю на том, что в хороший день, в правильной компании я могу быть вполне обаятельным партнером", - заявляет режиссер.

видео дня

Также он добавил адрес электронной почты, куда заинтересованные в отношениях женщины могли бы отправлять свои письма.

Ларс Фон Триер был дважды женат - с режиссером Сесилией Хольбек (с 1987 по 1995) и с воспитательницей Бенте Фреге (с 1997 по 2015). От обоих браков у него в общей сложности четверо детей.

Смотрите видеовизитку Ларса Фон Триера для поиска спутницы жизни:

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