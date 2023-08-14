УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мамочка нарасхват: у Шакиры роман с легендарным репером - СМИ

Анна Подгорная
14 августа 2023, 21:53 обновлено 14 августа, 21:53
10
Спортсмены, актеры и музыканты - у холостячки Шакиры нет отбоя от потенциальных ухажеров.
Шакира, Дрейк
Шакире приписывают роман с Дрейком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/champagnepapi

В жизни колумбийской певицы Шакиры после развода с футболистом Жераром Пике определенно начался новый интересный этап - и в творческой, и в личной. Артистка бьет рекорды по прослушиваниям на популярных платформах, снимает клипы, выпускает новые треки... И при этом остается лакомым кусочком для именитых мужчин.

Шакире в статусе холостячки уже приписывали романы и с популярными актерами, и с успешными спортсменами. Теперь страстную колумбийку подозревают в отношениях с одним из самых популярных реп-исполнителей нашего времени.

Издание Daily Mail сообщает, что сердечко Шак украл репер Дрейк. Недавно знаменитости вместе оказались на одной из голливудских вечеринок, которую покинули по отдельности, но с разницей в считанные минуты. Из-за этого папарацци предполагают, что Шакира и Дрейк могли продолжить развлечения вдвоем где-то в другом месте.

видео дня

Дрейк никогда не был женат. У него было два серьезных романа - с певицей SZA, и с певицей Рианной. С последней у него сложились непростые отношения: на протяжении семи лет, с 2009 по 2016, пара не единожды расходилась и сходилась. Впрочем, про Рири он всегда отзывается с теплом.

У Дрейка есть внебрачный сын, который родился в октябре 2017 года от французской художницы и модели Софи Брюссо.

Ранее СМИ сообщали, что у Шакиры новый роман с баскетболистом - молодой и перспективный спортсмен младше певицу на 12 лет. Он выступает за команду НБА "Майами Хит".

Также стало известно, что после громкого развода с Шакирой Жерар Пике женится на юной модели, роман с которой и поставил точку в его отношениях с колумбийской певицей.

Другие новости про Шакиру:

шоу-бизнес Шакира Дрейк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РСЗО, артиллерия и авиация: Череватый рассказал, как ВСУ "воспитывают" оккупантов

РСЗО, артиллерия и авиация: Череватый рассказал, как ВСУ "воспитывают" оккупантов

21:40 Украина
РФ нацелилась на один город Украины: Жданов назвал, где ждать удара оккупантов

РФ нацелилась на один город Украины: Жданов назвал, где ждать удара оккупантов

21:22 Украина
Украину накрывает жесткое пекло: в каких областях будет жарче всего

Украину накрывает жесткое пекло: в каких областях будет жарче всего

20:05 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:53

Мамочка нарасхват: у Шакиры роман с легендарным репером - СМИ

21:40

РСЗО, артиллерия и авиация: Череватый рассказал, как ВСУ "воспитывают" оккупантов

21:22

РФ нацелилась на один город Украины: Жданов назвал, где ждать удара оккупантов

20:33

"Бьем из их же оружия": боец ВСУ отреагировал на слухи о побеге оккупантов из Урожайного

20:28

Вагнеровцы ампутировали две руки: воин ВСУ рассказал о 46 днях кошмара в плену

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:05

Украину накрывает жесткое пекло: в каких областях будет жарче всего

19:57

Бывшая невестка Ющенко оторвалась на вечеринке с россиянами под песни МеладзеВидео

19:52

Не развалится: пять простых рецептов с молодой картошкой

19:48

Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе СоледараВидео

Реклама
19:10

Готов ли Кремль воевать с НАТО?мнение

19:05

Пашу-мерседеса госпитализировали - адвокат

18:52

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановЭксклюзив

18:35

Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

18:16

Зачем 16 августа бросать нож на перекресток: старые приметы и важные запреты

18:13

Как на украинском назвать штопор: популяризатор языка озвучил благозвучный аналог

17:57

Как отмыть кастрюлю, если она сгорела: два ингредиента - и кастрюля, как новая

17:37

Бойня на Запорожье: кадыровцы и дагестанцы "покрошили" друг друга в ходе разборок

17:25

А в таверне громко выла скрипка: Лопес на курорте ярко спела и сплясалаВидео

17:09

Разоблачен еще один недобропорядочный сотрудник ТЦК: на чем поймали

17:07

Три инсульта, остановка дыхания и ампутация руки: врачи чудом спасли 22-летнего воина

Реклама
17:06

Чем убить запах дыма в доме, когда на кухне что-то сгорело: два способа

16:45

Что лучше пить капучино или латте: как не запутаться и ощутить необычный вкус

16:38

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

16:26

Гороскоп на завтра 15 августа 2023: Близнецы много заработают, Рыбам - риск

16:25

Что вы увидели первым: головоломка определит, насколько вы доверчивы

16:15

"Очень позорно": посол жестко прошелся по Израилю из-за отношения к украинцам

16:09

"Начинает парализовать": жене Мирошниченко в тяжелом состоянии вызвали скорую

16:04

Все будут в восторге: как приготовить невероятно мягкую печень - бомбический секрет

15:39

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:26

У Зеленского рассказали, как ракеты Taurus и АTACMS изменят ситуацию на поле боя

15:15

Валентина Талызина грязно оскорбила Лию Ахеджакову за поддержку Украины

15:14

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

15:00

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

14:48

РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

14:23

"Мирные жители не должны быть мишенью" в ООН распекли оккупантов из-за обстрелов Юга Украины

13:55

В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

13:44

Россия может ударить по Украине на День Независимости, враг коварен – Игнат

13:33

Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

13:09

"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под аккомпанемент Крутого

12:59

Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країниВидео

Реклама
12:57

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы и дата

12:45

Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

12:29

Фейки про удар по Одессемнение

12:28

Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

12:26

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

12:25

Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

12:24

Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

11:59

Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

11:54

Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

11:37

Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять