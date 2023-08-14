Мамочка нарасхват: у Шакиры роман с легендарным репером - СМИ

Спортсмены, актеры и музыканты - у холостячки Шакиры нет отбоя от потенциальных ухажеров.

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Шакире приписывают роман с Дрейком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/champagnepapi

В жизни колумбийской певицы Шакиры после развода с футболистом Жераром Пике определенно начался новый интересный этап - и в творческой, и в личной. Артистка бьет рекорды по прослушиваниям на популярных платформах, снимает клипы, выпускает новые треки... И при этом остается лакомым кусочком для именитых мужчин.

Шакире в статусе холостячки уже приписывали романы и с популярными актерами, и с успешными спортсменами. Теперь страстную колумбийку подозревают в отношениях с одним из самых популярных реп-исполнителей нашего времени.

Издание Daily Mail сообщает, что сердечко Шак украл репер Дрейк. Недавно знаменитости вместе оказались на одной из голливудских вечеринок, которую покинули по отдельности, но с разницей в считанные минуты. Из-за этого папарацци предполагают, что Шакира и Дрейк могли продолжить развлечения вдвоем где-то в другом месте.

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Дрейк никогда не был женат. У него было два серьезных романа - с певицей SZA, и с певицей Рианной. С последней у него сложились непростые отношения: на протяжении семи лет, с 2009 по 2016, пара не единожды расходилась и сходилась. Впрочем, про Рири он всегда отзывается с теплом.

У Дрейка есть внебрачный сын, который родился в октябре 2017 года от французской художницы и модели Софи Брюссо.

Ранее СМИ сообщали, что у Шакиры новый роман с баскетболистом - молодой и перспективный спортсмен младше певицу на 12 лет. Он выступает за команду НБА "Майами Хит".

Также стало известно, что после громкого развода с Шакирой Жерар Пике женится на юной модели, роман с которой и поставил точку в его отношениях с колумбийской певицей.

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